Son Dakika: Roma'da Jose Mourinho inanılmazı başardı! Tarihte böylesi yok, 61 yıl sonra bir ilk ve eliyle yaptığı işaretin anlamı...

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Roma, UEFA Avrupa Konferans Ligi'nde Feyenoord'u 1-0 mağlup ederek kupaya ulaştı.

İlk kez bu yıl düzenlenen Konferans Ligi'ni kazanan Roma'da teknik direktör Jose Mourinho tarihe geçti.

Daha önce Inter ve Porto ile Şampiyonlar Ligi'ni kazanan Portekizli teknik adam, UEFA Avrupa Ligi'nde de Porto ve Manchester United ile zafere ulaşmıştı. Mourinho son olarak Konferans Ligi'ni kazanmış oldu.

61 YIL SONRA BİR İLK

UEFA organizasyonlarındaki ilk şampiyonluğunu kazanan Roma ise 1960/61 (Fuar Şehirleri Kupası) sezonundan bu yana ilk kez uluslararası arenada şampiyonluk ipini göğüsledi.

TARİHTE BÖYLESİ YOK

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Kariyerinde daha önce Inter ve Porto ile Şampiyonlar Ligi, Manchester United ile UEFA Avrupa Ligi kupaları ekleyen Jose Mourinho Roma ile UEFA Avrupa Konferans Ligi kupasını kazanarak Avrupa'da uluslararası turnuvaların hepsini kazanan ilk teknik direktör oldu.

KAYBETTİĞİ FİNAL YOK

Şampiyonlar Ligi, Avrupa Ligi ve Avrupa Konferans Ligi'ni kazanan ilk teknik direktör olan Jose Mourinho ayrıca Avrupa'daki 5. finalinden de zaferle ayrılmayı bildi. Jose Mourinho, Avrupa'da çıktığı 5 finali de kazandı.

İKİNCİ TEKNİK ADAM

Ayrıca Portekizli teknik adam, Giovanni Trapattoni'nin ardından 5 Avrupa kupası kazanan tarihteki ikinci teknik direktör oldu.

- UEFA Kupası: Porto - 2003

- Şampiyonlar Ligi: Porto - 2004

- Şampiyonlar Ligi: Inter - 2010

- Avrupa Ligi: Manchester United - 2017

- Konferans Ligi: Roma - 2022

TAKIM FARK ETMİYOR, KUPA SEVİYOR

Jose Mourinho, son 20 yılda yönettiği 8 farklı kulübün 7'sinde kupa kazandı. Jose Mourinho, Tottenham ile de Lig Kupası finaline yükselmişti, finalden önce görevine son verilmişti.

İTALYANLARIN SON 2 AVRUPA KUPASI MOURINHO'DAN

Portekizli teknik adam, İtalyan futbolu için artık ayrı bir önem arz ediyor. İtalyan futbolunun Avrupa'da kazandığı son kupada imzası olan Jose Mourinho, Roma ile bu başarıyı tekrarladı.

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Deneyimli çalıştırıcı, 2010 yılında Inter ile UEFA Şampiyonlar Ligi'ni kazanmış ve İtalyan takımları o tarihten itibaren Avrupa'da başka kupa kaldıramamıştı. Mourinho, 2022'de yeniden sahneye çıktı ve Roma ile UEFA Konferans Ligi'ni kazanarak İtalyanların kulüp bazında Avrupa'daki son iki kupasına imza atmayı bildi.

TERCÜMAN OLARAK BAŞLADI, KUPA KOLEKSİYONERİ OLDU

Kariyerine tercüman olarak başlayan Jose Mourinho, Barcelona'da Louis van Gaal ve Sir Bobby Robson dönemlerinde çalıştı. Portekizli çalıştırıcı aynı zamanda da yardımcı antrenörlük görevini üstlendi.

İlk teknik direktörlük deneyimini Benfica ile yaşayan Jose Mourinho sırasıyla Leiria, Porto, Chelsea, Inter, Real Madrid, Chelsea, Manchester United, Tottenham'ı çalıştırdı.Tecrübeli isim 22 senelik kariyerinde 28 kupa kazandı.

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JOSE MOURINHO'NUN KUPA KOLEKSİYONU

- UEFA Şampiyonlar Ligi (2)

- UEFA Avrupa Ligi (2)

- UEFA Avrupa Konferans Ligi (1)

- Premier Lig (3)

- LaLiga (1)

- EFL Cup (4)

- İspanya Kral Kupası (1)

- FA Cup (1)

- İspanya Süper Kupası (1)

- Serie A (2)

- İtalya Kupası (1)

- İtalya Süper Kupası (1)

- Portekiz Ligi (2)

- Portekiz Kupası (2)

- Portekiz Süper Kupası (2)

- Caraboa Cup (2)

SEVİNÇLERİNDE '5' VURGUSU

Tecrübeli teknik adam, son düdüğün çalmasıyla birlikte sık sık eliyle '5' işareti yaparak Avrupa'da kazandığı kupalara dikkat çekti.

GÖZYAŞLARINI TUTAMADI

Maç sonu İtalyan televizyonuna röportaj veren Mourinho'nun gözyaşlarını tutamadığı görüldü.

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MOURINHO: ROMA'DA KALIYORUM

Jose Mourinho zaferin ardından yaptığı açıklamalarda şu ifadeleri kullandı: 11 aydır Roma'dayım ve nereye geldiğimin farkına hemen vardım. Çocuklara da söylediğim gibi işimizi yaptık ama daha da önemlisi tarih yazdık.

"YÜZDE 100 ROMALI HİSSEDİYORUM"

"Kendimi bir Roma futbolcusu gibi hissediyorum, Inter'in taraftarı olarak hissediyorum, Real Madrid için ise çıldırıyorum ama çalıştığım kulüplere duyduğum saygıya rağmen yüzde 100 Romalı hissediyorum."