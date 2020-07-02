Son Dakika | Roma teklifi kabul etti! Cengiz Ünder'in yeni takımı...

Spor Arena Dış Haberler | İtalya Serie A ekiplerinden Roma forması giyen milli futbolcumuz Cengiz Ünder, bir başka Çizme devi Napoli ile imza aşamasına geldi.

İtalyan basınında yer alan habere göre; Roma, Napoli'nin Cengiz Ünder için yaptığı 25+5 milyon avroluk teklifi kabul etti. Haberde ayrıca milli futbolcunun yeni takımında yıllık 3 milyon avro kazanacağı belirtildi.

PANDEMİ SONRASI FİYAT DÜŞTÜ

Jose Callejon'un takımdan ayrılacak olmasından dolayı kesenin ağzını açan Napoli, corona virüsü salgınından önce Roma'nın talep ettiği 40 milyonu dahi ödemeye hazırdı ancak pandemi sonrası pazarlıklar sertleşti. İlk etapta 34 milyon avroya düşen Roma, daha sonra 25 + 5 milyonluk kabul etti.

CENGİZ ÜNDER NEDEN OYNAMIYOR?

Roma Teknik Direktörü Paulo Fonseca, Cengiz Ünder'e forma verme sebebini 22 yaşındaki oyuncunun kondisyon seviyesinin yeterli olmamasına bağlamıştı.

Portekizli çalıştırıcı, "Cengiz Ünder'i oynatmıyorum. Çünkü, kondisyonu yeterli seviyede değil. Oynatmamamın tek sebebi budur. Maç kazanamayınca, ilk 11 tercihlerimin eleştirilmesi çok normal." ifadelerini kullanmıştı.

Roma ile 2023 yazına kadar sözleşmesi bulunan Cengiz Ünder, bu sezon sakatlığı sebebiyle 21 resmi maça çıktı ve 3 gol kaydetti.

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