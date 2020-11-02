Son Dakika | Roma efsanesi Francesco Totti koronavirüse yakalandı!

İtalyan Corierre dello Sport'un haberine göre 44 yaşındaki Totti'nin koronavirüs testi pozitif çıktı. Haberde herhangi bir semptom göstermeyen Totti'nin yanı sıra eşi Ilary Blasi'nin de koronavirüs riski taşıdığı ancak herhangi bir sağlık sorununun olmadığı, ilerleyen günlerde Blasi'ye test yapılacağı ifade edildi.

Francesco Totti, 12 Ekim'de babası Enzo Totti'yi koronavirüsten kaybetmişti.

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