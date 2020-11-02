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GeriFutbol Son Dakika | Roma efsanesi Francesco Totti koronavirüse yakalandı!
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Haber Giriş: 02.11.2020 - 16:45 | Son Güncelleme:

Son Dakika | Roma efsanesi Francesco Totti koronavirüse yakalandı!

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Son Dakika | Roma efsanesi Francesco Totti koronavirüse yakalandı!
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Serie A ekibi Roma'nın ve İtalya futbolunun efsanesi Francesco Totti'nin koronavirüs testinin pozitif çıktığı belirtildi.

İtalyan Corierre dello Sport'un haberine göre 44 yaşındaki Totti'nin koronavirüs testi pozitif çıktı. Haberde herhangi bir semptom göstermeyen Totti'nin yanı sıra eşi Ilary Blasi'nin de koronavirüs riski taşıdığı ancak herhangi bir sağlık sorununun olmadığı, ilerleyen günlerde Blasi'ye test yapılacağı ifade edildi.

Francesco Totti, 12 Ekim'de babası Enzo Totti'yi koronavirüsten kaybetmişti.

Son Dakika | Roma efsanesi Francesco Totti koronavirüse yakalandı

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