Son Dakika: Roma Dzeko'un boşluğunu doldurdu! 40 milyon euro, 5 yıllık sözleşme...

Teknik direktörlük görevine Jose Mourinho'yu getiren Roma, forvet transferine noktayı koydu.

Boşnak golcü Edin Dzeko'yu Inter'e gönderen Roma, Dzeko'nun boşluğunu Chelsea'den Tammy Abraham'ı kadrosuna katarak doldurdu.

İtalyan ekibinden yapılan açıklamada, bonservisine 40 milyon euro ödenen 23 yaşındaki İngiliz forvet ile 5 yıllık sözleşme imzalandı. Roma'nın 40 milyon euronun yanı sıra Abraham için Chelsea'ye bonuslar ödeyeceği ve başarılı golcünün bir sonraki satışından pay vereceği ifade edildi.

İmzanın ardından açıklamalarda bulunan Abraham, "Roma, beni gerçekten istediğini bana gösterdi. Şampiyonluklar için mücadele etmeyi hak eden bir kulüp. Daha önce önemli kupalar kazandım. Takımın hedefe ulaşmasına yardımcı olmak ve Roma'yı hak ettiği seviyelere getirmek istiyorum" şeklinde konuştu.

Roma Sportif Direktörü Tiago Pinto ise, "Çok genç bir oyuncu olmasına rağmen Tammy 200'den fazla maç oynayıp 100'den fazla gol atma başarısı gösterdi ve birçok kupa kazandı. Formamızı giymek isteyen oyuncuları transfer etmek, kulüp vizyonumuzda temel kabul ettiğimiz aidiyet için çok önemli" ifadelerini kullandı.