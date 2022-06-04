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Son Dakika: Roland Garros'da şampiyon Iga Swiatek!

#Iga Swiatek#Roland Garros#Coco Gauff
Son Dakika: Roland Garrosda şampiyon Iga Swiatek

Roland Garros tek kadınlar finalinde Coco Gauff'u 6-1 ve 6-3'lük setlerle 2-0 mağlup eden Iga Swiatek, şampiyon oldu. Üst üste 6. şampiyonluğunu yaşayan yetenekli raket, bu galibiyet serisiyle birlikte 2000 yılından sonra yakalanan serilerde Venus Williams'ın rekorunu egale etti.

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Roland Garros tek kadınlar finalinde Coco Gauff'u 6-1 ve 6-3'lük setlerle 2-0 deviren dünya 1 numarası Iga Swiatek şampiyonluğa ulaştı.

Maça rakibinin iki servisini kırıp 4-0 ile başlayan Iga Swiatek, 7. oyunda da servis kırarak ilk seti 6-1 ile geçti. İkinci sete ise servis kırdırarak başlayan yetekenekli sporcu, 4. ve 6. oyunlarda rakibinin servislerini kırararak kariyerinin ikinci grand slam finalini de kazanmış oldu.

İKİNCİ ROLAND GARROS ZAFERİ

Bu galibiyetle birlikte yenilmezlik serisini 35 maça çıkaran 21 yaşındaki Polonyalı raket, 2020 yılındaki şampiyonluğunun ardından kariyerinin ikinci Roland Garros zaferini yaşadı.

Fransa Açık'ta adeta şov yapan Iga Swiatek, 2010 yılından sonraki serilerde daha önce egale ettiği Serena Williams'ın 34 maçlık yenilmezlik serisi rekorunu kırmış oldu.

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Son Dakika: Roland Garrosda şampiyon Iga Swiatek

EFSANELERİN ENSESİNDE

Yetenekli raket, bu galibiyet serisiyle birlikte 2000 yılından sonra yakalanan serilerde Venus Williams'ın rekorunu egale etti.

1990 yılından beri olan serilerde ise önünde yalnızca bir maç farkla Monica Seles ve iki maç farkla Martina Hingis yer alıyor.

LEWANDOWSKI TEBRİK ETTİ

Court Philippe-Chatrier'de oynanan final müsabakasını tribünden izleyen Polonyalı futbolcu Robert Lewandowski, vatandaşını ilk tebrik edenler arasındaydı. İşte o anlar...

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#Iga Swiatek#Roland Garros#Coco Gauff

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