Son Dakika: Roland Garros şampiyonu Rafael Nadal inanılması güç gerçeği açıkladı! Meğer final boyunca... "Büyük riskti ama bu sayede oynayabildim"

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Roland Garros tek erkekler finalinde Rafeal Nadal, ustası olduğu toprak kortta Norveçli rakibi Casper Ruud'u rahat bir oyunla 3-0 mağlup ederek kariyerinin 14. Fransa Açık şampiyonluğuna ulaştı.

Kariyerinde ilk kez Grand Slam finalinde boy gösteren rakibinin ilk servisini kırarak ilk seti 6-3 kazanarak 1-0 öne geçen İspanyol raket, ikinci seti de aynı skorla hanesine yazdırarak durumu 2-0'a getirdi. Son sette Casper Ruud'un zaman zaman oyundan da düşmesiyle psikolojik ve fiziksel üstünlüğünü hissettiren Rafael Nadal, çok fazla zorlanmadığı bu seti ise 6-0 kazanarak finalin skorunu belirledi: 3-0.

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YAŞAYAN EFSANE

İspanyol tenisçi böylece Fransa Açık'ta 14, toplamda 22. Grand Slam şampiyonluğunu kazanarak tekrar edilmesi zor bir başarıya imza attı. Roland Garros'da 14 kez mutlu sona ulaşan Rafael Nadal, ABD Açık'ta 4, Wimbledon ve Avustralya Açık'ta ise 2'şer kez şampiyonluk sevinci yaşadı.

Deneyimli raket, genel sıralamada Steffi Graff ile birlikte en fazla Grand Slam kazanan 3. tenisçi oldu. 24 şampiyonlukla Margaret Court'un zirvede yer aldığı listede, Serena Williams 23 zaferle ikinci, Steffi Graff ise 22 kupayla üçüncü sırada bulunuyor.

Rafael Nadal, tek erkeklerde ise 22 Grand Slam şampiyonluğu ile zirvede yer alıyor. Bu listede Novak Djokovic ve Roger Federer, 20'şer Grand Slam zaferiyle İspanyol efsanenin arkasında yer alıyor.

FİNALE NASIL GELDİ

Çeyrek finalde Sırp rakibi Novak Djokovic'i 3-1 mağlup eden Toprağın Kralı, yarı finalde ise 1-0 önde götürdüğü mücadelede rakibi Alexander Zverevi'nin sakatlanarak maçtan çekilmesinin ardından adını finale yazdırmıştı.

TARİHİ BİR TESADÜF YAŞANABİLİR

Fransa Açık finalinde Mariano Puerta'yı 3-1 mağlup eden Rafael Nadal, kariyerinin ilk Grand Slam'ini 5 Haziran 2005'te kazanmıştı. Roland Garros 2022'de Casper Ruud'u 3-0 mağlup eden Rafael Nadal, kariyerinin 22'inci Grand Slam'ini kazandı. Deneyimli raket, bir başka Gramd Slam daha kazanamaması durumunda kariyerinin ilk ve son Gramd Slam'lerini aynı gün, aynı turnuvada kazanmış olacak.

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NADAL'IN AKADEMİSİNDEN YETİŞTİ, 2013'TE TRİBÜNDEN İZLİYORDU

Roland Garros'da çok iyi performans sergileyerek finale çıkan Casper Ruud, dünya sekiz numarası olarak katıldığı turnuvada altıncı sıraya kadar yükseldi. 2022 Roland Garros'da kariyer performansını ortaya koyan Ruud, Rafael Nadal'ın 2013 yılında elde ettiği Fransa Açık şampiyonluğunu tribünden izlemişti.

Philippe Chatrier Kortu'nda Rafael Nadal karşısında kariyerinin ilk Grand Slam finalini oynayan Norveçli oyuncu, İspanyol raketin kurmuş olduğu tenis akademisinden yetişen bir sporcu olarak bir başka ilginç hikayenin başrolü konumunda.

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"O HAYATIM BOYUNCA BENİM İDOLÜMDÜ"

Benim kişisel favorim her zaman Rafa olmuştur çünkü onu uzun yıllar boyunca seyrettim. Televizyon izlemeye dair hatırladığım ilk anımda o var, onun ilk Roland-Garros’unu izliyordum. Kortta nasıl davranmak gerektiğine dair mükemmel bir örnek. Hiçbir zaman şikayet etmiyor, hiçbir zaman pes etmiyor. O hayatım boyunca benim idolümdü." sözleriyle hayranlığını dile getirmişti. Casper Ruud

MAÇ ÖNCESİ AYAĞI UYUTULMUŞ

Rafael Nadal sakatlıkla boğuştuğu ayağının Casper Ruud ile karşılaştığı Roland Garros finali öncesinde doktorlar tarafından iğneyle uyutulduğunu söyledi. Mücadele sonrasında düzenlenen basın toplantısında bu gerçeği anlatan deneyimli tenisçi, "Ayağımda hiçbir his olmadan oynadım. Doktorum sinirlere anestezik enjeksiyonlar yaparak ayağımı 'uyuttu'. Maç esnasında sakat ayağım uyuyordu. Bu sayede oynayabildim." dedi.

RAFAEL NADAL EMEKLİ Mİ OLACAK?

Ayağındaki sakatlık sebebiyle Roland Garros boyunca maçlara iğneyle çıkan Rafael Nadal, kariyerinde yeni bir kırılma noktasının eşiğinde. Önümüzdeki hafta radyofrekans tedavisine başlayacak olan İspanyol raket, söz konusu tedaviye cevap vermemesi durumunda bıçak altına yatacak. Büyük bir operasyon geçirmesi beklenen Rafael Nadal, bu ameliyat sonrasında çok uzun süre kortlardan uzak kalabilir ve bu emeklilik anlamına gelebilir.

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Önümüzdeki hafta radyofrekans yöntemiyle ilgili sinirlerini yaktıracağını söyleyen Rafael Nadal, tedavinin işe yaramaması durumunda kariyerine devam etmesi için gereken büyük ameliyatı olup olmakta kararsız. Bu kararsızlık yine emeklilik sinyali olarak yorumlanıyor.

İspanyol basınının önde gelen spor gazeletinden Marca, Rafael Nadal'ın önce Wimbledon'a katılmayacağını açıklayacağını ardından ise kariyerini noktalayacağını öne sürdü.

Mevcut koşullarla oynayamadığım ve böyle devam etmek istemediğim açık. Çözüm bulmak için çalışmaya devam edeceğim. Rakiplerime saygımdan turnuva süresince konuşmak istemedim ama bu iki haftayı sinirlere yapılan enjeksiyonlarla ayağımı 'uyutarak' oynayabildim. Ayağımda hiç his yoktu. Doktorum sinirlere anestezik enjeksiyonlar yaparak ayağımı 'uyuttu'. Bu ayağımdaki hissi aldı ama daha az his, aynı zamanda bileğinizi burkmak gibi daha büyük riskler yaratıyor. Herkes Roland Garros'un benim için ne ifade ettiğini biliyor. Bu yüzden denemek ve kendime burada bir şans vermek istedim. Ve tek yolu da buydu. Ama ayağım 'uyurken' devam edemeyeceğim açık. Şimdi bu sinirleri uyutmanın maçtaki performansı artırdığını bildiğimize göre, bunu sağlayacak kalıcı bir çözüm düşünebiliriz. Haftaya radyofrekans ile sinirleri biraz yakmaya ve şu an sahip olduğum etkiyi daha kalıcı bir şekilde sağlamaya çalışacağız. Bu İşe yararsa devam edeceğim. İşe yaramazsa, kendime daha büyük bir şeye hazır olup olmadığımı sormam gerekecek, örneğin büyük bir ameliyat. Ancak bunun tekrar rekabetçi olabilmemi sağlama garantisi olmayacak ve geri dönmem zaman alacak. Kariyerimde hep yaptığım gibi adım adım gideceğim. Bir sonraki adım bu. Umarım işe yarar ve sahip olduğum acıyı biraz azaltır. Çim sezonuna devam edebilecek miyim göreceğiz. Rafael Nadal

ÇİM SEZONUNDA OYNAMAMASI BEKLENİYOR

Roland Garros finalinin ardından çim sezonuna ilişkin konuşan Rafael Nadal, bu zemini boş geçmeye hazırlanıyor. Her ne kadar basın toplantısında, "Çim sezonuna devam edebilecek miyim göreceğiz?" diyerek kesin konuşmasa da deneyimli raketin Wimbledon da dahil olmak üzere çim sezonunda kortlara çıkmamasına kesin gözüyle bakılıyor.

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ÇİM SEZONUNDA YALNIZCA WIMBLEDON'DA OYNAR MI?

Çim sezonunu gözden çıkarmasına kesin gözüyle Rafael Nadal, Wimbledon'a ayrıcalık tanımak istiyor ancak son kararı yine ayağının durumuna göre verecek. Wimbledon'da oynamayı çok sevdiğini söyleyen Nadal, "Eğer vücudum Wimbledon'da oynayacak kadar hazır olursa orada olacağım. Wimbledon'ı seviyorum, kaçırmak isteyeceğim bir turnuva değil ancak kesin olarak Wimbledon'da oynayıp oynamayacağımı sorarsanız, net bir cevap veremem." ifadelerini kullandı.

Kariyerim hayatım boyunca bir numaralı önceliğim oldu ancak mutluluğumdan daha değerli değil. Eğer mutlu şekilde tenis oynabilecek durumda olursak kortlarda olmaya devam edeceğim. Ancak mutlu olmazsam başka şeylerle uğraşırım. Rafael Nadal

RAFAEL NADAL'IN SAKATLIĞI NE ZAMAN BAŞLADI?

2021’de Roland Garros sonrası maça çıkmayan ve ayağındaki sakatlık nedeniyle ameliyat olan Rafael Nadal, bu sezona Avustralya Açık’ta kariyerinin 21. Slam şampiyonluğunu yaşayarak başlamıştı. Nitekim, sakatlığına dair sıklıkla konuşan 36 yaşındaki efsane, kronik bir hal alan ve anlık olarak nükseden ağrıların hareket kapasitesini ve kortta kalma süresini önemli ölçülerde kısıtlayabildiğinden şikayet etmişti.

KABURGASINDAN DA SAKATLANDI

2022 Mart'ında Indian Wells Masters Tenis Turnuvası'nın finalinde aldığı yenilgiyle sona eren Rafael Nadal'ın, maç sırasında sakatlandığı ortaya çıkmıştı.

ABD'li Taylor Fritz'e 2-0 yenildiği karşılaşma sırasında nefes alma problemi yaşayan ve maçı zorlanarak tamamlayan 35 yaşındaki tenisçinin, İspanya dönüşü doktor kontrolünde kaburgasında stres kırığı tespit edilmişti.

O dönem İspanya basınına konuşan Nadal, "Tedavim 4-6 hafta sürecek. Bu, iyi bir haber değil ve ben de beklemiyordum. Yıkılmış durumdayım çünkü çok iyi bir sezon başlangıcının ardından bu yılın çok iyi geçeceğini sanmıştım. Ama mücadelemi bırakmayacağım. Sabırla iyileşmeyi bekleyeceğim ve çok çalışarak açığı kapatacağım." ifadelerini kullanmıştı.

Bu açıklamadan yaklaşık 2.5 ay sonra ise kariyerinin 22. Roland Garros şampiyonluğunu elde etti.