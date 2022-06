Son Dakika: Roland Garros şampiyonu Rafael Nadal inanılması güç gerçeği açıkladı! Meğer final boyunca... "Büyük riskti ama bu sayede oynayabildim"

Mevcut koşullarla oynayamadığım ve böyle devam etmek istemediğim açık. Çözüm bulmak için çalışmaya devam edeceğim. Rakiplerime saygımdan turnuva süresince konuşmak istemedim ama bu iki haftayı sinirlere yapılan enjeksiyonlarla ayağımı 'uyutarak' oynayabildim. Ayağımda hiç his yoktu. Doktorum sinirlere anestezik enjeksiyonlar yaparak ayağımı 'uyuttu'. Bu ayağımdaki hissi aldı ama daha az his, aynı zamanda bileğinizi burkmak gibi daha büyük riskler yaratıyor. Herkes Roland Garros'un benim için ne ifade ettiğini biliyor. Bu yüzden denemek ve kendime burada bir şans vermek istedim. Ve tek yolu da buydu. Ama ayağım 'uyurken' devam edemeyeceğim açık. Şimdi bu sinirleri uyutmanın maçtaki performansı artırdığını bildiğimize göre, bunu sağlayacak kalıcı bir çözüm düşünebiliriz. Haftaya radyofrekans ile sinirleri biraz yakmaya ve şu an sahip olduğum etkiyi daha kalıcı bir şekilde sağlamaya çalışacağız. Bu İşe yararsa devam edeceğim. İşe yaramazsa, kendime daha büyük bir şeye hazır olup olmadığımı sormam gerekecek, örneğin büyük bir ameliyat. Ancak bunun tekrar rekabetçi olabilmemi sağlama garantisi olmayacak ve geri dönmem zaman alacak. Kariyerimde hep yaptığım gibi adım adım gideceğim. Bir sonraki adım bu. Umarım işe yarar ve sahip olduğum acıyı biraz azaltır. Çim sezonuna devam edebilecek miyim göreceğiz.

Rafael Nadal