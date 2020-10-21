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Haber Giriş: 21.10.2020 - 13:06 | Son Güncelleme:

Son dakika | Roger Federer'den emeklilik açıklaması! "Keyif aldığım sürece..."

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Son dakika | Roger Federer'den emeklilik açıklaması! "Keyif aldığım sürece..."
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İsviçreli tenisçi Roger Federer, sakatlığı yüzünden bir yıla yakın süredir uzak kaldığı kortlara, 2021'in ocak ayında düzenlenecek Avustralya Açık Turnuvası ile dönmeyi planladığını açıkladı.

Kazandığı 20 tekler turnuvasıyla "tarihin en fazla grand slam şampiyonluğu bulunan erkek tenisçisi" unvanını Rafael Nadal ile paylaşan Federer, İsviçre dergisi Schweizer Illustrierte'ye sakatlık sürecine ilişkin
açıklamalarda bulundu.

Şubat ve haziran aylarında sağ dizinden ameliyat edilen Federer, başka operasyon geçirmeyeceğini belirterek, "Yoğunlaştığım dayanıklılık ve kuvvet antrenmalarını bir süredir acı çekmeden gerçekleştiriyorum. Yüzde 100 hazır olmadan bir turnuvaya çıkmayacağım. Şu an için korta dönüşüm, ocak ayındaki Avustralya Açık'ta olacak gibi görünüyor." ifadelerini kullandı.

Dünya sıralamasının 4. basamağındaki 39 yaşındaki tenisçi, emeklilik planıyla ilgili soruya ise "Keyif aldığım sürece tenis oynamaya devam edeceğim." yanıtını verdi.

Federer, korta son olarak Avustralya Açık yarı finalinde Novak Djokovic'e yenildiği 30 Ocak'ta adım atmıştı.

 

Son dakika | Roger Federerden emeklilik açıklaması Keyif aldığım sürece...

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