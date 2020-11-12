Son Dakika | Roberto Mancini yine pozitif çıktı! Polonya maçında yok...

Spor Arena Dış Haberler | EURO 2020'de A Milli Futbol Takımımız ile aynı grupta bulunan İtalya'nın teknik direktörü Roberto Mancini'nin koronavirüs testi bir kez daha pozitif çıktı.

İtalya Futbol Federasyonu, geçtiğimiz hafta yaptığı açıklamada, periyodik olarak yapılan testler kapsamında İtalyan teknik adamın korona virüse yakalandığının tespit edildiğini duyurmuştu.

Herhangi bir semptom göstermeyen ve protokoller gereği Roma’daki evinde izolasyonda bulunan 55 yaşındaki çalıştırıcının bugün yapılan ikinci koronavirüs testi de pozitif sonuçlandı.

Deneyimli teknik adam, 15 Kasım Pazar akşamı UEFA Uluslar Ligi'nde oynanacak Polonya maçında takımın başında olamayacak.

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