Son Dakika | Roberto Carlos'tan dikkat çeken Türkiye paylaşımı! Fenerbahçe taraftarları...
Fenerbahçe'nin eski yıldızı Roberto Carlos, sosyal medya hesabından 'Yakında görüşmek üzere' ifadelerinin yer aldığı bir paylaşımda bulundu.
Süper Lig'de Fenerbahçe forması giyen, Sivasspor ve Akhisarspor'da teknik direktörlük yapan Roberto Carlos'tan heyecanlandıran Türkiye paylaşımı geldi.
Carlos'un paylaşımında "İyi bayramlar Türkiye. Şimdi #Evdekal ve Roberto Carlos frikiklerini izle. Yakında görüşmek üzere..." ifadeleri yer aldı.
Fenerbahçeli taraftarlar, sarı-lacivertli kulübün teknik direktör arayışında olması sebebiyle Carlos'un takımın başına geçebileceği yönünde paylaşımlar yaptı.
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