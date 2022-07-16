Son dakika: Robert Lewandowski krizi mutlu sonla bitti! Bayern Münih teklifi kabul etti... Açıklama geldi...

Haberin Devamı

Bayern Münih'te Robert Lewandowski'nin geleceği belirsizliğini koruyordu. Geçtiğimiz ay takımdan ayrılmak istediğini net bir şekilde açıklayan yıldız golcü, henüz sorun çözülmediği için kulübün sezon öncesi çalışmalarına katılmak üzere Almanya'ya gelmişti.

Sağlık kontrollerinden geçen Lewandowski'nin art arda 3 gün boyunca antrenmanlara geç katıldığı yönünde haberler çıkıyordu.

Polonyalı golcü, sonunda istediğini aldı.

MÜNİH'E TEK BAŞINA GELDİ! ÖLÜM TEHDİTLERİ...

Lewandowski, sağlık kontrolleri ve sezon öncesi çalışmalarına katılmak için Almanya'ya tek başına gelmesi, eşini ve çocuklarını getirmemesi dikkat çekmişti.

Polonya basını, Lewandowski'nin Münih'e ailesi olmadan, tek başına gitmesinin sosyal medyadan eşine yönelik gelen ölüm tehditleri olduğunu öne sürmüştü. Haberde Barcelona'ya transferinin tamamlanmasını bekleyen Lewandowski'nin kendisine ve eşine gelen tehditlerden çok sıkıldığı ve bu sebeple Münih'e tek başına gelmeyi tercih ettiği ifade edilmişti.

Haberin Devamı

"BAYERN CİDDİYETSİZ BİR KULÜP"

Lewandowski, liglerin bitimiyle gittiği Polonya Milli Takımı kampında katıldığı basın toplantısında Bayern Münih ile ilgili çarpıcı ifadeler kullanmış ve takımdan ayrılmak istediğini resmen açıklamıştı.

"Bayern Münih'teki dönemim sona erdi. Orada oynamaya devam etmem için bir ihtimal görmüyorum. Bayern ciddiyetsiz bir kulüp, artık orada oynamak istemiyorum. Transferim en iyi çözüm. Umarım beni durdurmazlar."

UCUZA BIRAKMAK İSTEMEDİLER

Lewandowski'nin sert açıklamaları sonrasında gözler Bayern Münih'e çevrilmişti. Sportif direktör Hasan Saliamidzic ve CEO Oliver Kahn, Polonyalı golcünün takımdan ayrılmasına sıcak bakmadıklarını söylemişlerdi.

Salihamidzic; "Lewandowski bana sözleşme uzatmak istemediğini ve kulüpten ayrılmak istediğini söyledi. Ancak bizim düşüncemiz değişmedi. Sözleşmesi 30 Haziran 2023'te sona erecek. Lewa gelecek yaza kadar bizim futbolcumuz, gerçek bu." demiş, Oliver Kahn ise oyuncuyu ederinin altında satmayacaklarını belirtmişti.

Haberin Devamı

Çıkan haberlerde Barcelona'nın Lewandowski için ilk olarak 30, ardından da 40 milyon euro bonservis teklif ettiği, Alman devinin bu teklifleri kabul etmediği yazıldı.

İNADIN SONU MUTLU BİTTİ! ANLAŞMA SAĞLANDI

Bayern Münih'te Robert Lewandowski krizi son buldu. Alman devi, uzun süredir takımdan ayrılmak istediğini açıklamalarında ve davranışlarında açıkça belli eden Polonyalı golcü için Barcelona'dan gelen son teklifi kabul etti.

İspanya, Almanya ve İtalya basınında çıkan haberlere göre Bayern Münih, Barcelona'nın 45+5 milyon euroluk son teklifine olumlu yanıt verdi ve iki kulüp arasında evrak işleri başladı.

Lewandowski'nin eşi de sosyal medyadan anlaşma sağlandığı yönündeki paylaşımları beğendi. Anna Lewandowskaya, bir taraftarın 'Barcelona'ya hoş geldiniz' yorumuna da cevap verdi.

Haberin Devamı

OLIVER KAHN AÇIKLADI

Bayern Münih CEO'su Oliver Kahn, "Barcelona ile Robert Lewandowski'nin transferi için anlaştık." dedi.

Transferin kısa süre içerisinde resmen duyurulması bekleniyor.

2014'TE DORTMUND'DAN BEDELSİZ GELİP REKORLARI ALTÜST ETMİŞTİ

Robert Lewandowski, 2014 yılında Borussia Dortmund'dan bedelsiz olarak Bayern Münih'e transfer olmuştu. Bayern Münih ile 374 maça çıkan Polonyalı golcü, 344 gol atıp 72 de asist yaptı.

Dortmund formasıyla iki Bundesliga şampiyonluğu yaşayan Lewa, Bayern'de geçirdiği her yıl(toplam 8) lig şampiyonluğu yaşadı. 1 kez Şampiyonlar Ligi zaferi yaşayan Lewandowski 3 Almanya Kupası, 6 Almanya Süper Kupası, 1 FIFA Kulüpler Dünya Kupası kazandı.

Haberin Devamı

Bundesliga'da toplam 7 kez gol kralı olan Lewandowski, bunların 6'sını Bayern formasıyla yakaladı. 2019/20 sezonunda Şampiyonlar Ligi'nde gol kralı oldu. 2020/21 sezonunda Bundesliga'da attığı 41 golle Gerd Müller'in 1971/72 sezonundaki 40 gollük rekorunu tarihe gömdü.

Lewandowski 2020 ve 2021 yıllarında dünyada yılın en iyi futbolcusuna FIFA tarafından verilen The Best ödülünün sahibi oldu.