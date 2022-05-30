Son dakika: Robert Lewandowski ayrılık kararını resmen açıkladı! Bayern Münih için olay sözler...

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Almanya Bundesliga'da sezonu şampiyon olarak tamamlayan Bayern Münih'te Robert Lewandowski dönemi sona eriyor.

Polonya Milli Takımı kampında olan 33 yaşındaki golcü, düzenlediği basın toplantısında Bayern Münih hikayesinin bittiğini söyledi.

Lewandowski'nin kulübüyle 2023'e kadar sözleşmesi bulunuyor.

"CİDDİYETSİZ BİR KULÜP"

"Bayern Münih'teki dönemim sona erdi. Orada oynamaya devam etmem için bir ihtimal görmüyorum. Bayern ciddiyetsiz bir kulüp, artık orada oynamak istemiyorum. Transferim en iyi çözüm. Umarım beni durdurmazlar."

BARCELONA'YA İMZA ATACAK MI?

"Barcelona'ya imza atacak mıyım? Bu büyük bir soru. Bu durumda olmayı sevmiyorum. Şu anda kesin olan şey Bayern'den ayrılacak olmam."

CORENTIN TOLISSO AYRILDIĞINI AÇIKLADI

2017 yazında 41 milyon euro bonservis bedeli karşılığında Lyon'dan transfer olan Corentin Tolisso, sözleşmesinin sona ermesiyle Bayern Münih'ten ayrıldığını açıkladı.

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Sosyal medya hesabından bir açıklama yapan 27 yaşındaki Fransız orta saha; "Yeni bir sayfa açıldı. Sportif ve kişisel olarak bana 5 yılda birçok şey katan herkese çok teşekkür ediyorum. Bayern Münih'e gelecek yıllar için en iyisini diliyorum." ifadelerini kullandı.

5 sezonda Bayern formasıyla 160 maça çıkan Tolisso, 29 gol atıp 17 asist yaptı.

LEWANDOWSKI'NİN AYRILIK SÜRECİ NASIL BAŞLADI?

Mart ayının sonlarında Alman ve İspanya basınında Barcelona'nın Lewandowski'yi transfer etmek istediği yönünde haberler çıktı. Konuyla ilgili yıldız golcüden veya Bayern Münih'ten bir açıklama gelmezken çıkan haberler Barcelona teknik direktörü Xavi'ye sorulunca; 'Henüz bir bilgim yok ama Lewandowski'yi tabii ki takımda görmek isterim.' açıklamasını yaptı.

Haberlerde Barcelona'nın Lewandowski ile 3 yıllık anlaşmaya vardığı ve mali açıdan zor bir dönemden geçen Katalan devinin en fazla 50 milyon euro bonservis ödeyerek transferi tamamlayacağı ifade ediliyordu.

Sözleşme uzatma görüşmelerini askıya aldı

Sezonun bitimiyle sözleşmesinde son yılına girecek olan Lewandowski, Bayern'in sezonun ikinci yarısındaki görüşme isteklerine olumsuz yanıt verdi. Polonyalı golcü o dönem yaptığı bir açıklamada; "Spekülasyonlar hakkında ya da yeni sözleşmeyle ilgili çok fazla yorum yapmak istemiyorum. En iyi performansımı göstermeye odaklandım. Sahada iyi performans gösterdiğinizde hangi takım için oynadığınızın bir önemi yok. Artık tecrübeli bir oyuncuyum ve önümde yeteri kadar süre var. Acele etmek istemiyorum." ifadelerini kullanmıştı.

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"Muhtemelen Bayern ile son maçıma çıktım"

Bundesliga'nın son haftası oynanan Wolfsburg maçının ardından taraftarlara veda eden Lewandowski, maçın ardından; "Muhtemelen Bayern ile son maçıma çıktım. Yüzde yüz diyemem ama büyük ihtimalle ayrılacağım. Benim ve kulüp için en iyi çözümü arıyoruz." açıklamasını yaptı.

Salihmidzic: Sözleşme uzatmak istemiyor, 2023'e kadar bizimle

Bayern Münih Sportif Direktörü Hasan Salihamidzic, yine Woflsburg maçı sonrası yaptığı açıklamada "Lewandowski ile konuştum. Bana sözleşme uzatmak istemediğini ve kulüpten ayrılmak istediğini söyledi. Ancak bizim düşüncemiz değişmedi. Lewa'nın sözleşmesi 30 Haziran 2023'te sona erecek. Barcelona resmi teklif yapmadı. Lewa gelecek yaza kadar bizim futbolcumuz, gerçek bu." dedi.

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Xavi'den Lewandowski cevabı: Yaşla ilgili bir durum yok

Barcelona teknik direkötrü Xavi, aynı gün kendisine yöneltilen; 'Lewandowski 33 yaşında. Barcelona bu yaşlarda oyuncuları mı transfer edecek?' şeklindeki soruya; 'Daniel Alves'le 38 yaşında imzaladık. Bu yaşla ilgili değil, oyunla ilgili bir durum. Futbolcular artık kendilerine iyi bakıyorlar ve her yılda profesyonel olarak daha iyi durumda oluyorlar." diye cevap verdi.

2014'TE DORTMUND'DAN BEDELSİZ GELİP REKORLARI ALTÜST ETMİŞTİ

Robert Lewandowski, 2014 yılında Borussia Dortmund'dan bedelsiz olarak Bayern Münih'e transfer olmuştu. Bayern Münih ile 374 maça çıkan Polonyalı golcü, 344 gol atıp 72 de asist yaptı.

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Dortmund formasıyla iki Bundesliga şampiyonluğu yaşayan Lewa, Bayern'de geçirdiği her yıl(toplam 8) lig şampiyonluğu yaşadı. 1 kez Şampiyonlar Ligi zaferi yaşayan Lewandowski 3 Almanya Kupası, 6 Almanya Süper Kupası, 1 FIFA Kulüpler Dünya Kupası kazandı.

Bundesliga'da toplam 7 kez gol kralı olan Lewandowski, bunların 6'sını Bayern formasıyla yakaladı. 2019/20 sezonunda Şampiyonlar Ligi'nde gol kralı oldu. 2020/21 sezonunda Bundesliga'da attığı 41 golle Gerd Müller'in 1971/72 sezonundaki 40 gollük rekorunu tarihe gömdü.

Lewandowski 2020 ve 2021 yıllarında dünyada yılın en iyi futbolcusuna FIFA tarafından verilen The Best ödülünün sahibi oldu.