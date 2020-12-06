Son Dakika | Robert Holzhauser'den Beşiktaş'a transfer mesajı

Belçika'da gündem Beşiktaş'ın Robert Holzhauser'e yaptığı transfer teklifi… Sezonun en başarılı oyuncuları arasında yer alan Avusturyalı 10 numara için HNL gazetesi, "Club Brugge ve Anderlecht istekli. Ancak Beşiktaş elini çabuk tutan takım" diye yazdı.

Beersshot'ta oynayan Holzhauser, ülkesi Avusturya'dan Die Presse'ye konuştu.

Transferiyle ilgili son dönemde çıkan haberler için, "Almanya ve İsviçre'de oynadım. Şimdi de Belçika'dayım. Şu anda transfer düşünmüyorum. Çünkü bir ay olmadı sözleşme yenileyeli. Ancak kulübümü ikna edecek, benim de ilgimi çekecek bir teklif olursa neden olmasın" sözleriyle açık kapı bıraktı. (Fotomaç)

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