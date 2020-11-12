MENÜ EKSTRA
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerSpor Haberleri Futbol HaberleriSon dakika | Rizespor'un golcüsü Remy, koronavirüs testinin pozitif çıktığını açıkladı!
GeriFutbol Son dakika | Rizespor'un golcüsü Remy, koronavirüs testinin pozitif çıktığını açıkladı!
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Hürriyet
Sıradaki Haber

Futbol
AA
Haber Giriş: 12.11.2020 - 13:03 | Son Güncelleme:

Son dakika | Rizespor'un golcüsü Remy, koronavirüs testinin pozitif çıktığını açıkladı!

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Son dakika | Rizespor'un golcüsü Remy, koronavirüs testinin pozitif çıktığını açıkladı!
Abone Olgoogle-news

Süper Lig ekiplerinden Çaykur Rizespor'un Fransız golcüsü Loic Remy, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) testinin pozitif çıktığını açıkladı.

Sosyal medya hesabından paylaşım yapan Fransız oyuncu, "Sonunda beni de koronavirüs yakaladı. Sağlık durumum gayet iyi. Kurallara uyarak karantina sürecimi bekliyorum." ifadelerini kullandı.

Remy transferinde Yusuf Yazıcı ve Zeki Çelik detayı
Remy transferinde Yusuf Yazıcı ve Zeki Çelik detayı

Yeşil-mavili oyuncunun takımın kamp yaptığı Antalya'da özel olarak karantina kurallarına uygun olarak takibinin sürdüğü, sağlık durumu iyi olan oyuncunun özel olarak hafif tempoda çalışmasını sürdürdüğü öğrenildi.

Remy, Süper Lig'de çıktığı 7 maçta 6 gol attı.

 

Son dakika | Rizesporun golcüsü Remy, koronavirüs testinin pozitif çıktığını açıkladı

Misli.com'a üye ol, sanal oyun kuponu yap, 10 TL kazan! Hemen üye ol...

False
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Haber Yorumlarını Göster
Haber Yorumlarını Gizle