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Son dakika: Rizespor'da Bülent Uygun'dan istifa ve tazminat açıklaması

#Bülent Uygun#Rizespor#İstifa
Son dakika: Rizesporda Bülent Uygundan istifa ve tazminat açıklaması

Süper Lig'in 6. haftasında evinde Altay'a 2-1 mağlup olan ve 6 maçta 1 puan toplayanilen Çaykur Rizespor'da teknik direktör Bülent Uygun maç sonu açıklamalarda bulundu.

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Maç sırasında Rizesporlu taraftarların kendisi için istifa tezahüratı yapması ve kötü gidişle ilgili konuşan Bülen Uygun; "Biz geçen sezon Rizespor'a geldiğimizde düşmüştü. Biz o düşmüş kadroyu ayağa kaldırdık. Merak etmesinler, bu sezon da asla öyle bir şey yaşanmayacak. Durumu izah etmek zor. Takım ve şehir olarak galibiyet hasreti var. Yaşanan bu sendrom futbolcuların performansını etkiliyor. Taraftar tepkisinde haklı. Ortada bir suç varsa benimdir. Tazminat falan böyle şeyleri başkanla konuşmayız. Başkan istediğimiz her şeyi yapmaya çalıştı. Hiçbir takımın yaşamadığı kadar zor bir süreç yaşadık. Ben inanıyorum ki, Rizespor bu maçta oyun anlayışıyla gelişim gösterdi. Sakatlarımız da dönünce iyi olacağız" ifadelerini kullandı.

- Çaykur Rizespor'da Remy krizi

Bazı gerçekleri konuşmanın gerektiğini kaydeden Uygun, şöyle devam etti:

"Takımdan 19 kişi gitti, bazı oyuncular gitmek istedi. Remy gitmek istedi, 'Ben bu paraları bulamam.' dedi. Gerisin geri geldi. 'İdmana çık' dedik, çıkmadı, 'Sakatım' dedi. Bazıları kampta, 'Hoca gider, sistem Türkiye'de nasıl olsa böyledir.' dedi. Velhasıl 20 futbolcu ayrıldı. Bizim istediğimiz oyuncular liglerde oynuyor. Başkanımız elinden geldiği kadar oyuncuları almaya çalıştı. Topladığımızda 11 transfer yaptık. Hepsi ağustos 15-20 arasında takıma girmiş. 10 hafta Sumudica'ya sabrettik mi? Haftalarca başka hocaya sabretmedik mi? Biraz sabır. Futbol oynamaya başladık."

Remy'nin gitmek için bütün alacaklarını istediğini belirten Uygun, yüksek bedelin ödenemediğini söyledi.

Sosyal medyada yapılan küfürlerin yanlış olduğunu vurgulayan Uygun, bunu kabul etmediğini sözlerine ekledi.

Son transfer Nathan Monzango'nun sakat çıkmasının şanssızlık olduğunu aktaran Uygun, tedavi sürecinin başladığını anlattı.

İyi bir kadroya sahip olduklarının altını çizen Uygun, "Sadece yapılması gereken radikal kararlar almamız gerekiyor. Bunları da alacağız. İyiye doğru giderken bazı kararlar alacağız. Altay takımını eski maçlara göre oynatmadık. Önemli eksiklere rağmen iyi işler yaptık. Artık çalışmaya biraz daha desteğe ihtiyacımız var." şeklinde konuştu.

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#Bülent Uygun#Rizespor#İstifa