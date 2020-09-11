Son Dakika | Rizespor Teknik Direktörü Tomas'tan Fenerbahçe maçı yorumu: '20 senedir görmedim'

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Süper Lig'de 2020-2021 sezonunun açılış maçında Fenerbahçe'ye 2-1 mağlup olan Çaykur Rizespor'da teknik direktör Stjepan Tomas, maç sonunda çarpıcı açıklamalar yaptı.

'BÖYLE PENALTI GÖRMEDİM'

Maçı değerlendiren Tomas, "Maça iyi hazırlandık, iyi de başladık. İyi oynadık, pozisyona girdik, öne geçtik... Ben 20 senedir Türkiye'deyim, böyle bir penaltı görmedim." dedi.

'RİZESPOR DAHA İYİ OLACAK'

Stjepan Tomas sözlerini "Defans arkası fırsatlar yarattık, pozisyonlara girdik. Yeni oyuncularımız da takıma katılınca Rizespor daha iyi olacak" ifadeleriyle tamamladı.