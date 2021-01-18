MENÜ EKSTRA
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerSpor Haberleri Futbol HaberleriSon dakika | Rizespor, Sumudica ile anlaştı!
GeriFutbol Son dakika | Rizespor, Sumudica ile anlaştı!
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Futbol
Olgucan KALKAN / İSTANBUL,(DHA)
Haber Giriş: 18.01.2021 - 12:36 | Son Güncelleme:

Son dakika | Rizespor, Sumudica ile anlaştı!

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Son dakika | Rizespor, Sumudica ile anlaştı!
Abone Olgoogle-news

Süper Lig’in 19’uncu haftasında deplasmanda öne geçtiği karşılaşmada Yeni Malatyaspor’a mağlup olan Çaykur Rizespor’da teknik direktör Stjepan Tomas ile yollar ayrıldı. Karadeniz ekibi, teknik direktörlük için Marius Sumudica ile anlaşmaya vardı.

Süper Lig’de oynadığı son 5 maçında 3 beraberlik, 2 de mağlubiyet alan, Türkiye Kupası’nda ise Beşiktaş’a elenen Rizespor’da teknik direktör Tomas görevden alındı.

Rize ekibi, teknik direktör arayışlarına hemen başlarken, geçen haftalarda Gaziantep FK ile yollarını ayıran Sumudica ile görüşüldü.

Rumen teknik adam ile prensip anlaşmasına varan Karadeniz ekibi, Sumudica’yı Rize’ye davet etti.

Gaziantep FK’da Ricardo Sa Pinto sesleri Marius Sumudica sonrası...
Gaziantep FK’da Ricardo Sa Pinto sesleri! Marius Sumudica sonrası...

Bugün ya da yarın Rize’ye gidecek olan Sumudica’nın son görüşmelerin ardından mavi-yeşilli ekiple 1.5 yıllık sözleşme imzalaması bekleniyor.

 

Son dakika | Rizespor, Sumudica ile anlaştı

250 TL'ye varan "Hoş geldin bonusu" Misli.com'da! Hemen üye ol...

False
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Haber Yorumlarını Göster
Haber Yorumlarını Gizle