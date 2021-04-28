Son dakika: Rizespor-Beşiktaş maçı sonrası gerginlik! Rizespor'dan sert açıklama: 'Sergen Yalçın'ın bu yaptığı...'

Maçın sonlarında yaşanan gerginlikle ilgili konuşan Hasan Bakır; "Şampiyonluğa giderken, gittiğin her yerde istila edercesine davranmak, saygıyı, fair play ruhunu ortadan kaldırır. Sergen hocanın rakibe bu kadar saldırmasının, rakibi bu kadar küçümsemesinin anlamı yok. Biz de deplasmanlara gidiyoruz, bu kadar saldıran bir anlayışımız yok. Futbola yakışmayan çirkin davranışlarla karşı karşıya kaldık. Hakemlerin bu kadar etki altında kalmaması lazım." diye konuştu.

MAÇ BİTİMİNDE GERGİNLİK

Çaykur Didi Stadı'nda oynanan mücadelenin son düdüğünün ardından iki takım görevlileri arasında gerginlik yaşandı. Bazı futbolcuların da ayırmak için dahil olduğu gerginlik çok büyümeden son buldu.

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