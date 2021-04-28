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GeriFutbol Son dakika: Rizespor-Beşiktaş maçı sonrası gerginlik! Rizespor'dan sert açıklama: 'Sergen Yalçın'ın bu yaptığı...'
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Futbol
Haber Giriş: 28.04.2021 - 22:51 | Son Güncelleme:

Son dakika: Rizespor-Beşiktaş maçı sonrası gerginlik! Rizespor'dan sert açıklama: 'Sergen Yalçın'ın bu yaptığı...'

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Çaykur Rizespor Basın Sözcüsü Hasan Bakır, 3-2 biten Beşiktaş maçının ardından sert açıklamalar yaptı.

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  • Rizespor-Beşiktaş maçının ardından saha karıştı
  • Rizespor-Beşiktaş maçının ardından saha karıştı
  • Rizespor-Beşiktaş maçının ardından saha karıştı
  • Rizespor-Beşiktaş maçının ardından saha karıştı
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Maçın sonlarında yaşanan gerginlikle ilgili konuşan Hasan Bakır; "Şampiyonluğa giderken, gittiğin her yerde istila edercesine davranmak, saygıyı, fair play ruhunu ortadan kaldırır. Sergen hocanın rakibe bu kadar saldırmasının, rakibi bu kadar küçümsemesinin anlamı yok. Biz de deplasmanlara gidiyoruz, bu kadar saldıran bir anlayışımız yok. Futbola yakışmayan çirkin davranışlarla karşı karşıya kaldık. Hakemlerin bu kadar etki altında kalmaması lazım." diye konuştu.

MAÇ BİTİMİNDE GERGİNLİK

Çaykur Didi Stadı'nda oynanan mücadelenin son düdüğünün ardından iki takım görevlileri arasında gerginlik yaşandı. Bazı futbolcuların da ayırmak için dahil olduğu gerginlik çok büyümeden son buldu.

Son dakika: Rizespor-Beşiktaş maçı sonrası gerginlik Rizespordan sert açıklama: Sergen Yalçının bu yaptığı...

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