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Haber Giriş: 15.06.2020 - 00:27,Son Güncelleme:

Son Dakika | Rizespor Başkanı Hasan Kartal'dan Galatasaray maçı sonrası flaş sözler!

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Son Dakika | Rizespor Başkanı Hasan Kartal'dan Galatasaray maçı sonrası flaş sözler!
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Çaykur Rizespor Başkanı Hasan Kartal, Galatasaray'ı 2-0 mağlup ettikleri maçın ardından çarpıcı açıklamalar yaptı.

Süper Lig'de Galatasaray'ı 2-0 mağlup eden Rizespor'da başkan Hasan Kartal, maç sonunda Beyaz TV'ye konuştu.

'ALLAH'IN SOPASI YOK'

Hasan Kartal, "Hak yerini buldu. Alacağımız vardı, onu aldık. Allah'ın sopası yok. Geçen seneki maçta olanları kör cahil bile anlar. Açık bir şekilde görülen olaylar vardı, bu maç öyle mi? Geçen sene ne oldu, bana az ceza verildi, hakem ne oldu? O hakem şimdi yok. Federasyon da doğruyu gördü" dedi.

'KEŞKE MUSLERA SAKATLANMASAYDI'

Fernando Muslera'nın sakatlık yaşamasına da değinen Kartal, "Keşke Fernando Muslera sakatlanmasaydı da bu maçı kaybetseydik. Hakemden anlamam, herhalde iyi yönetti." ifadelerini kullandı.

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Son Dakika | Rizespor Başkanı Hasan Kartaldan Galatasaray maçı sonrası flaş sözler

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