Son Dakika | Rizespor Başkanı Hasan Kartal'dan Fenerbahçe maçı sonrası hakem tepkisi!

Süper Lig'de 2020-2021 sezonunun açılış maçında Fenerbahçe'ye 2-1 mağlup olan Çaykur Rizespor'da başkan Hasan Kartal, maç sonunda çarpıcı açıklamalar yaptı.

İşte Hasan Kartal'ın açıklamaları;

Bir şey söylemeye gerek yok, Türkiye gördü. Bu hakemlerle bu lig biter mi? Federasyon başkanının olduğu yerde hakem bunu yapıyorsa, onların olmadığı yerde ne yapar, bunu bilemiyorum

'SOKAKTA BULUP GETİRMİŞLER'

Böyle hakem mi olur, bu hakemin bir daha sahalarda olmaması lazım ki bir başka hakem de görsün, yanlış yaptığımız zaman cezalandırılıyoruz desin. Bu adamın hemen cezalandırılması lazım. Bu hakem değil, bunu sokakta bulup getirmişler.

Sezonun ilk maçı böyle oldu, TFF Başkanı bir yorum yapmadı ama yüzüne baktığında ne olduğunu anlıyorsun. Hiç saklanacak bir şey yok ki burada, en ufak bir şey yok