Son dakika: Erhan Çelenk gole giderken topu taca attı, yanına ilk koşan Gökhan Gönül oldu

Hürriyet Arama×
E-bültenlerGünlük Egazete
Ekstra

Hep daha fazlasını öğrenin, hep daha fazlasını deneyimleyin!

© Copyright 2021 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
FUTBOLPUAN DURUMUFİKSTÜRBASKETBOLVİDEOLARE SPORYAZARLAR
Hürriyet Arama
Bu yoldan dönmek yok... TEKNOFEST bu sözlerle başladı'Bu yoldan dönmek yok...' TEKNOFEST bu sözlerle başladı#TEKNOFEST 2021
Zehra Güneş: Mimiklerime takılanlar var, Ebrarın yaptığı delilik...Zehra Güneş: 'Mimiklerime takılanlar var, Ebrar'ın yaptığı delilik...'#Zehra Güneş
Altın fiyatlarında rota yeniden oluşturulacak Kader günü yarınAltın fiyatlarında rota yeniden oluşturulacak! Kader günü yarın#Altın Fiyatları
Biden BM Genel Kurulunda... Şuan bir dönüm noktasındayızBiden BM Genel Kurulu'nda... 'Şuan bir dönüm noktasındayız'#Biden
Bahçeliden Kılıçdaroğluna tepki: HDPyi meşru organ görmek PKKyı muhatap almaktırBahçeli'den Kılıçdaroğlu'na tepki: HDP'yi meşru organ görmek PKK'yı muhatap almaktır#MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli
En yetkili isim müjdeyi verdi....En yetkili isim müjdeyi verdi....#TEKNOFEST 2021
Gole giderken topu taca attı, yanına ilk koşan Gökhan Gönül olduGole giderken topu taca attı, yanına ilk koşan Gökhan Gönül oldu#Erhan Çelenk
Koronavirüs karantinasını ihlal etti... Sözleri şaşkına çevirdiKoronavirüs karantinasını ihlal etti... Sözleri şaşkına çevirdi#Koronavirüs
Bugün açıklandı: Aşıda flaş değişiklikBugün açıklandı: Aşıda flaş değişiklik! #Koronavirüs
Cinsel saldırı suçundan oyuncu Uğur Arda Aydın’a 2 yıl 6 ay hapisCinsel saldırı suçundan oyuncu Uğur Arda Aydın’a 2 yıl 6 ay hapis#Uğur Arda Aydın
Van Gölünü adım adım kaybediyoruz 15 bin kişi işsiz kalacak...Van Gölü'nü adım adım kaybediyoruz! '15 bin kişi işsiz kalacak...'#Van Gölü
Herkesi ağlatıyorsunuz çıkıp siz oynayın'Herkesi ağlatıyorsunuz çıkıp siz oynayın!'#Hadi Ben Kaçtım
Adana Demirde 3 büyük şok Beşiktaş maçı öncesi...Adana Demir'de 3 büyük şok! Beşiktaş maçı öncesi...#Beşiktaş
İzleri 21 yılda silinmedi Spor tarihinin en acımasız hilesi ve film gibi bir hikaye...İzleri 21 yılda silinmedi! Spor tarihinin en acımasız hilesi ve film gibi bir hikaye...#Skandal
Bir kenti yasa boğan ölüm Dr. Varan koronavirüse yenildi... Gözyaşları sel olduBir kenti yasa boğan ölüm! Dr. Varan koronavirüse yenildi... Gözyaşları sel oldu#Koronavirüs
HABERLERSpor Arena Haberleri Futbol Haberleri

Son dakika: Erhan Çelenk gole giderken topu taca attı, yanına ilk koşan Gökhan Gönül oldu

#Erhan Çelenk#Gökhan Gönül#Rizespor
Son dakika: Erhan Çelenk gole giderken topu taca attı, yanına ilk koşan Gökhan Gönül oldu

Süper Lig'in 6. haftasında Çaykur Rizespor ile Altay arasında oynanan maçta konuk ekip forması giyen Erhan Çelenk, örnek bir davranışa imza attı.

Haberin Devamı

Altay forması giyen Erhan Çelenk, Rizespor maçında rakip takım taraftarlarından bile alkış alacak bir centilmenlik hareketine imza attı. Süper Lig'in 6. haftasında deplasmanda Rizespor ile karşılaşan Altay'da Erhan Çelenk, sol kanattan topu önüne aldığı sırada Rizespor'un sol beki Fabricio, arka adalesini tutarak kendisini yere bıraktı.

Topu alan ve rakip ceza alanına yönelen Erhan, gol pozisyonu olarak değerlendirilebilecek pozisyona gelmişken oyuna devam etmeyip topu taca gönderdi. Sakatlanan Fabricio oyuna devam edemedi ve 14. dakikada yerini Selim Ay'a bıraktı.

Canlı: Çaykur Rizespor Altay maçıCanlı: Çaykur Rizespor Altay maçı

RİZE TRİBÜNLERİ: HELAL OLSUN SANA

Erhan Çelenk'in bu hareketi, Rizespor tribünlerinden büyük destek gördü. Taraftarlar, Erhan Çelenk için 'Helal olsun sana' şeklinde tezahürat yaptı. Rizespor kaptanı Gökhan Gönül de Erhan Çelenk'e sarılarak rakibine teşekkür etti.

 

Haberle ilgili daha fazlası:
#Erhan Çelenk#Gökhan Gönül#Rizespor