Son Dakika... Rıza Kayaalp, Tokyo 2020'de yarı finalde kaybetti! Kübalı Mijain Lopez Nunez kazandı, hedef bronz madalya...
Milli güreşçimiz Rıza Kayaalp, erkekler grekoromen stil 130 kilo yarı final mücadelesinde Kübalı Mijain Lopez Nunez'e 2-0 yenilerek altın madalya şansını kaybetti.
Rıza Kayaalp, Makuhari Messe'deki erkekler grekoromen stil 130 kilo mücadelesinde Kübalı Mijain Lopez Nunez ile karşı karşıya geldi.
Makuhari Messe'de grekoromen stil 130 kiloda mindere çıkan Rıza Kayaalp, rakibinin savunması karşısında zorlandı. İlk devreyi 1-0 geride geçen milli güreşçi, ikinci devrede de bir sayı verdi ve karşılaşmadan 2-0 mağlup ayrıldı.
Final şansını yitiren Rıza Kayaalp yarın bronz madalya mücadelesi yapacak.