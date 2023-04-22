Son Dakika: Rıza Kayaalp 12. kez Avrupa şampiyonu!

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Hırvatistan'da yarın sona erecek olan 2023 Avrupa Güreş Şampiyonası’nda grekoromen stil 130 kiloda mücadele eden Rıza Kayaalp 12nci kez Avrupa şampiyonu oldu.



12 Avrupa şampiyonluğu bulunan Rus sporcu Aleksandr Karelinin rekoruna ortak olmak için 130 kiloda mücadele eden Rıza Kayaalp, ilk maçında Sırbistanlı Boris Petrusici'yi (8-0), sayı tuşu ile çeyrek finalde Norveçli Oskar Markıvi'yi 8-0) sayı tuşu yendi.

Yarı finalde Litvanyalı Mantas Kenetstautas'ı (8-0) sayı tuşu ile geçerek finale yükseldi. Rıza, finalde ise Azerbaycanlı Sabah Saleh Shariati ile 12nci şampiyonluk için karşılaştı. Maça kontrollü başlayan Rıza, ilk puanını rakibini minder dışına taşıyarak aldı (1-0). Rakibinin pasif güreşmesi nedeniyle 1 puan daha alan Rıza, rakibini yerde parter pozisyonunda istedi. Ancak puan çıkaramayan milli güreşçi skoru (2-0) yaptı. İkinci yarıya hareketli başlayan Rıza, pasif güreşince rakibine 1 puan verdi (2-1). Azeri güreşçi Shariati bastırsada son saniyelerde Rıza, mücadeleyi bırakmadı ve maçı (2-1) kazanarak 12nci Avrupa şampiyonluğuna ulaştı.



Rıza Kayaalp 12’NCİ KEZ AVRUPA ŞAMPİYONU



Grekoromen stil 130 kiloda mücadele eden milli sporcu Rıza Kayaalp,12 Avrupa şampiyonluğu bulunan Rus sporcu Aleksandr Karelin'in rekoruna ortak oldu. 2023 Avrupa şampiyonası finalinde Azerbaycanlı Sabah Saleh Shariati'yi yenen Kayaalp 12 kez Avrupa’nın zirvesine çıktı.



Rıza, 2010, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2021, 2022 yıllarında altın madalya kazanmıştı.



BAKAN KASAPOĞLU’NDAN RIZA KAYAALP’E TEBRİK



Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Hırvatistan’da düzenlenen Avrupa Güreş Şampiyonası’nda grekoromen stil 130 kiloda altın madalya kazanan Rıza Kayaalp için tebrik mesajı yayımladı.



Bakan Kasapoğlu, tebrik mesajında şu ifadelere yer verdi;



Hırvatistanın Başkenti Zagreb’de gerçekleştirilen Avrupa Güreş Şampiyonası’nda grekoromen stil 130 kiloda altın madalya kazanan Rıza Kayaalpi yürekten kutluyorum. 12. kez Avrupa Şampiyonluğuna ulaşan Rıza Kayaalp, hem 12 Avrupa şampiyonluğu bulunan Rus Aleksandr Karelin’in rekorunu egale etti hem de toplamda elde ettiği 13 madalyayla Avrupa Şampiyonalarının en çok madalya kazanan sporcusu oldu. Parlak kariyerine yeni zaferler ekleyen Rıza Kayaalpi tebrik ediyor, başarılarının devamını diliyorum. Avrupa Güreş Şampiyonasında Ay-yıldızlı bayrağımızın dalgalandırılmasında ve İstiklal Marşımızın dinletilmesinde emeği geçenlere de teşekkür ediyorum."

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