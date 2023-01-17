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Son Dakika: Rıza Çalımbay'dan Uğur Çiftçi açıklaması: 'Emre Taşdemir Galatasaray'dan gelmeden olmaz!'

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#Galatasaray#Rıza Çalımbay#Uğur Çiftçi Galatasaray
Son Dakika: Rıza Çalımbaydan Uğur Çiftçi açıklaması: Emre Taşdemir Galatasaraydan gelmeden olmaz
Oluşturulma Tarihi: Ocak 17, 2023 17:05

Sivasspor Teknik Direktörü Rıza Çalımbay, Uğur Çiftçi transferinin son detaylarını aktardı.

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Transfer döneminin açılmasıyla birlikte kadrosuna takviye yapmak için çalışmalara başlayan Galatasaray, Demir Grup Sivasspor'dan Uğur Çiftçi'yle anlaşmıştı ancak transferin önünde engel çıktı. Emre Taşdemir'in Sivasspor'a gitmek istememesi sebebiyle Uğur transferinde pürüz çıktı.

Sivasspor Teknik Direktörü Rıza Çalımbay, 3-0'lık Karacabey maçının ardından Uğur Çiftçi'nin durumuna ilişkin açıklamalar yaptı. Çalımbay, "Uğur, Galatasaray'a gitmek istiyor. Önünü açmamız lazım ama Emre Taşdemir gelmeden Uğur Çiftçi'yi verme şansımız yok." dedi.

Galatasaray, 600 bin Euro ve Emre Taşdemir karşılığında Demir Grup Sivasspor'la anlaşmaya varmış ve transferin resmiyete dökülmesini beklemeye başlamıştı.

Rıza Çalımbay ayrıca VAR kayıtlarının açıklandığı karşılaşmayla ilgili soruya da ‘Galatasaray maçında golümüz nasıl verilmedi hala anlamıyorum’ şeklinde cevap verdi.

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#Galatasaray#Rıza Çalımbay#Uğur Çiftçi Galatasaray

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