Son Dakika: Rıza Çalımbay'dan Samsunspor açıklaması! "Şu anda bir anlaşma yok"

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Trendyol Süper Lig'de son olarak EMS Yapı Sivasspor'u çalıştıran Rıza Çalımbay, teknik direktör Hüseyin Eroğlu ile yollarını ayıran Yılport Samsunspor ile prensip anlaşmasına vardığı yönündeki iddialara ilişkin konuştu.

Spor Arena'dan Muhammet Duman'ın sorularını yanıtlayan Rıza Çalımbay, "Samsunspor ile görüştük ve fikir alışverişinde bulunduk. Şu anda bir anlaşma yok, ilerleyen günlerde belli olur." ifadelerini kullandı.

AYKUT KOCAMAN VE SERGEN YALÇIN İLE GÖRÜŞÜLDÜ

Hüseyin Eroğlu sonrasında teknik direktörlük görevi için Aykut Kocaman ve Sergen Yalçın ile masaya oturan Yılport Samsunspor, her iki teknik adamla da anlaşma sağlayamamıştı. Aykut Kocaman takım çalıştırmak istemediğini iletirken, Sergen Yalçın'ın yıllık 60 milyon TL maaş talebi görüşmeleri çıkmaza sokmuştu.

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EN SON SİVASSPOR'U ÇALIŞTIRDI

Son olarak Sivasspor’da görev alan Rıza Çalımbay, geçtiğimiz sezon sonunda görevden ayrıldı. Sivasspor ile toplamda 187 maça çıkan deneyimli çalıştırıcı, 1.52 puan ortalaması yakaladı.

Başarılı teknik adam daha önce Konyaspor, Trabzonspor, Antalyaspor, Kasımpaşa, Mersin İdmanyurdu, Rizespor, Eskişehirspor, Ankaraspor, Beşiktaş, Ankaragücü, Denizlispor ve Göztepe’de görev aldı.

SAMSUNSPOR SON SIRADA

11 yıl sonra Süper Lig’e geri dönen Samsunspor, geride kalan 6 haftada sadece 1 puan topladı. Henüz galibiyeti bulunmayan Karadeniz ekibi, ligin son sırasında yer alıyor.