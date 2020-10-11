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GeriFutbol Son Dakika | Rıza Çalımbay'dan Fenerbahçeli Mert Hakan ve Galatasaraylı Emre Kılınç için açıklama
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Haber Giriş: 11.10.2020 - 16:36 | Son Güncelleme:

Son Dakika | Rıza Çalımbay'dan Fenerbahçeli Mert Hakan ve Galatasaraylı Emre Kılınç için açıklama

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Sivasspor Teknik Direktörü Rıza Çalımbay, Fenerahçe'ye transfer olan Mert Hakan Yandaş ve Galatasaray'a imza atan Emre Kılınç'ın sezon başı performansları hakkında konuştu.

TRT Spor canlı yayınına bağlanan Rıza Çalımbay'ın açıklamaları şu şekilde:

"Sadece localara taraftar alınması haksızlık! Stada genel olarak az da olsa taraftar alınmalı. Bizim locamız var ama mesela Kasımpaşa'da Hatayspor'da yok. Bunlar ne yapacak? Ayrıca locadaki tezahürat yapmaz ama taraftar yapar. Bu yüzden az da olsa taraftar olmalı."

"MERT HAKAN'IN İŞİ ZOR"

"Mert Hakan Yandaş'ın Fenerbahçe'de işi zor olacak. Çünkü Fenerbahçe inanılmaz transferler yaptı, 18 oyuncu aldılar. Jose Sosa var, Luiz Gustavo var ve hepsi aynı tip oyuncular. Mert Hakan çok çalışmalı. Onların arasında sıyrılıp oynayacağına inanıyorum"

"EMRE KILINÇ İÇİN ŞAŞKINIM"

"Emre Kılınç'ın Galatasaray orta sahasında oynamasına şaşırdım. Yerinde oynarsa daha başarılı olabilir."

Son Dakika | Rıza Çalımbaydan Fenerbahçeli Mert Hakan ve Galatasaraylı Emre Kılınç için açıklama

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