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Son Dakika: Rıza Çalımbay’dan Beşiktaş açıklaması

#Beşiktaş#Rıza Çalımbay#Sergen Yalçın
Son Dakika: Rıza Çalımbay’dan Beşiktaş açıklaması

Beşiktaş'ın Sergen Yalçın ile yolları ayırmasının ardından akıllara gelen isimlerden biri olan Rıza Çalımbay, “Bu konu ile ilgili bir şey söylemek şu anda mümkün değil” dedi.

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Sivasspor Teknik Direktörü Rıza Çalımbay, Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Spor Bilimleri Fakültesi tarafından düzenlenen söyleşi programı çıkışında gazetecilerin sorularını yanıtladı.

Çalımbay'a isminin Beşiktaş ile anılması konusunda görüşleri soruldu. Tecrübeli teknik adam, bu iddialar ile ilgili şu anda bir şey söylemenin mümkün olmadığını ve önlerindeki Galatasaray maçını düşündüklerini söyledi.

“Hiçbirinden haberim yok”

Bir gazetecinin “Beşiktaş’ın teknik direktörlüğü ile ilgili isminiz geçiyor ve basında yer aldı. Neler söylersiniz” şeklindeki sorusuna Çalımbay, “Benim şu an hiçbirinden haberim yok. Gerçekten haberim yok. Ben antrenman yaptım ve antrenman biter bitmez söyleşiye geldim. Bu sorularla burada karşılaştım. Bu konu ile ilgili bir şey söylemek şu anda mümkün değil. Önceliğimiz Galatasaray maçı. Sivas ve camia için çok önemli. Takımımız ve bizler için çok önemli. Tek düşüncemiz maçı iyi şekilde bitirmek” yanıtını verdi.

“Tek gayemiz kazanmak”

Galatasaray maçına odaklandıklarını belirten Çalımbay, “Son iki maçımızı hem iyi skor alarak hem de iyi oynayarak kazandık. Gerçekten iyi bir yere geldik. Çok iyi bir takımla maç oynayacağız. Avrupa’da Türkiye’yi de en iyi şekilde temsil ediyorlar. Galatasaray takımı çok disiplinli bir takım. Bizim mutlaka bu maçtan puan ya da puanlar almamız gerekiyor, çok ihtiyacımız var. Çünkü ligin ikinci yarısına iyi bir şekilde girmemiz lazım. Tek gayemiz kendi taraftarımız önünde kazanmak. Taraftar desteğimiz de çok çok iyi olursa onlarla beraber bir zafer kazanacağız. Sivasspor kadro açısından sıkıntı yaşayabilir ama Galatasaray’ın çok geniş bir kadrosu var. İyi bir kadroları var ve onların bir sıkıntı yaşayacaklarını zannetmiyorum” diye konuştu.

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#Beşiktaş#Rıza Çalımbay#Sergen Yalçın

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