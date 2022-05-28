Son dakika: Rıza Çalımbay'a Almanya'dan sürpriz talip

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Alman ekibi Stuttgart, Yiğidolar'ı 3 yıldır Avrupa'ya götüren, 55 yıllık tarihinde ilk kez kupa kazandırmayı başaran 59 yaşındaki teknik adam ile ilgili notları kupa finalinde aldı.

Sivasspor'u her geçen gün bir üst seviyeye taşıyan, Ziraat Türkiye Kupası finalinde Kayserispor'u devirerek Yiğidolar'ın 55 yıllık tarihinde ilk kez kupa kazanmasını sağlayan Rıza Çalımbay'a Almanya'dan kanca...

Fanatik'in haberine göre, Pellegrino Matarazzo ile yolları ayırmanın planlarını yapan Stuttgart kulübünün yetkilileri, Sivasspor ile sözleşmesi sona eren ve kulübüyle olan sözleşme görüşmeleri henüz sonuçlanmayan Rıza Çalımbay'ı yakın takibe aldı.

OLUMLU RAPOR VERDİLER

Sivasspor - Kayserispor finalini Atatürk Olimpiyat Stadı'nda takip eden yetkililerin kariyerindeki ilk kupasını kazanan 59 yaşındaki teknik direktör ile ilgili olumlu rapor verdiği öğrenildi. Bundesliga'da sezonu 33 puanla tamamlayan Stutgart, 34 maçta 7 galibiyet, 12 beraberlik ve 15 mağlubiyet aldı. Uzun süre ligden düşme korkusu yaşayan ve Matarazzo'ya veda edecek olan Alman temsilcisinin yeni hocasının kısa süre içerisinde belli olması bekleniyor.

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AVRUPA SERİSİNİ 3 YILA TAŞIDI

Sivasspor ise Süper Lig'i 54 puanla 10. basamakta tamamladı. Kırmızı Beyazlılar, 38 maçta 14 galibiyet, 12'şer beraberlik ve mağlubiyet aldı. Rıza Çalımbay'la son 2 yıldır Avrupa'da mücadele eden Yiğidolar, Türkiye Kupası'nda Kayserispor'u devirip kupaya uzanarak bu serisini de 3 yıla çıkardı.

Teknik direktörlük kariyerinde Göztepe, Denizlispor, Ankaragücü, Çaykur Rizespor (3 dönem), Beşiktaş, Ankaraspor, Eskişehirspor, Mersin İdman Yurdu, Kasımpaşa, Antalyaspor, Trabzonspor, Konyaspor ve Sivasspor'da (2. dönemi) çalışan Çalımbay, toplam 686 maçta 276 galibiyet, 184 mağlubiyet, 226 mağlubiyet aldı, 1.48 puan ortalaması yakaladı.

MÜTHİŞ GELİR KAZANDIRDI

Kırmızı-Beyazlılar, gelecek sezon UEFA Avrupa Ligi'ne, Play-Off turundan katılacak. Kupa 2'de kura çekimi 1 Ağustos'ta gerçekleştirilecek. İlk maçlar 18 Ağustos, rövanş karşılaşmaları ise 25 Ağustos'ta yapılacak. Rıza Çalımbay'ın ekibinin, gruplara kalabilmesi için de sadece tek turu geçmesi yeterli olacak. Bu arada Sivasspor, gruplara kalması halinde büyük bir gelirin de sahibi olacak. Sivasspor, bunu başarırsa 3.7 milyon Euro kazanacak.