MENÜ
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerSpor Haberleri Futbol HaberleriSon Dakika | Rıza Çalımbay: Mert Hakan Yandaş, Fenerbahçe ile anlaştı!
GeriFutbol Son Dakika | Rıza Çalımbay: Mert Hakan Yandaş, Fenerbahçe ile anlaştı!
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Hürriyet
Sıradaki Haber

Futbol
Haber Giriş: 19.07.2020 - 10:40,Son Güncelleme:

Son Dakika | Rıza Çalımbay: Mert Hakan Yandaş, Fenerbahçe ile anlaştı!

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi

Demir Grup Sivasspor Teknik Direktörü Rıza Çalımbay, Mert Hakan Yandaş'ın Fenerbahçe ile anlaştığını resmen açıkladı.

Demir Grup Sivasspor Teknik Direktörü Rıza Çalımbay, Mert Hakan Yandaş'ın Fenerbahçe ile anlaştığını ve önümüzdeki sezon sarı lacivertli formayı giyeceğini resmen açıkladı.

Radyospor'a konuşan Rıza Çalımbay, "Mert Hakan Yandaş, Fenerbahçe ile anlaştı. Mert Hakan gelecek sezon Sivas'ta olmayacak. O iş bitti, Mert Hakan gitti." ifadelerini kullandı.

Deneyimli teknik adam ayrıca, ismi Galatasaray ile anılan Emre Kılınç hakkında da konuştu. Çalımbay, "Gelecek sezon Fatih Aksoy, Emre Kılınç ve Mert Hakan ayrı takımlarda olacaklar. 3 futbolcu da bizimle birlikte önemli aşama kaydettiler" dedi.

SİVASSPOR'DA DEVAM EDECEK Mİ?

Rıza Çalımbay, 'Gelecek sezon Sivasspor'da kalacak mısınız?' sorusuna ise; "Sivasspor ile yeni sözleşme için henüz bir görüşme yapmadık. İlerleyen günlerde oturup, konuşacağız" cevabını verdi.

Son Dakika | Rıza Çalımbay: Mert Hakan Yandaş, Fenerbahçe ile anlaştı

Misli.com’dan herkese 5 TL hediye, hemen katıl!

 

False
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Haber Yorumlarını Göster
Haber Yorumlarını Gizle