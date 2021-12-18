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Son dakika: Rıza Çalımbay: Beşiktaş'tan teklif almadım

#Rıza Çalımbay#Beşiktaş#Sivasspor
Son dakika: Rıza Çalımbay: Beşiktaştan teklif almadım

Sivasspor Teknik Direktörü Rıza Çalımbay, Beşiktaş’ın teknik direktör adayları arasında yer almasıyla ilgili olarak, "Kesinlikle Beşiktaş’tan ne bir teklif geldi ne de bir yöneticiyle görüştüm" dedi.

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Spor Toto Süper Lig’in 17. haftasında Sivasspor, deplasmanda karşı karşıya geldiği Kasımpaşa’yı 3-1 mağlup etti. Müsabakanın ardından Sivasspor Teknik Direktörü Rıza Çalımbay basın toplantısında açıklamalarda bulundu. Deneyimli teknik direktör, üst üste aldıkları galibiyetlerle sıkıntılı süreci geride bıraktıklarına dikkat çekerek, “Buraya gelene kadar bundan önce oynadığımız 3 maçımız vardı. O maçlarda çok iyi takımlarla oynadık. Hepsinde de galip geldik. Galip gelirken de şansa galip gelmedik, iyi oynayarak, iyi oynadığımız maçlar oldu. Zor olacağını biliyorduk. Kasımpaşa’nın durumundan dolayı. İkincisi de Galatasaray maçını kazandıktan sonra bu maçlara çıkarken konsantrasyon düşüşü olabilir. İlk yarı istediğimiz gibi oynayamadık. Zaman zaman pozisyonlara girdik, değerlendiremedik. İyi futbol oynadık ve maçı güzel sonuçlandırdık. Ben göreve başladığımdan beri hedefimiz vardı ve onları 2 senedir Avrupa’ya götürerek gerçekleştirdik. Son 10 senede 2 sene üst üste Avrupa’ya giden Anadolu takımı hatırlamıyorum. Böyle bir başarı yakaladık. Bu sene de ligi iyi bitirmeye çalışacağız. Bu sene ligler kolay değil. Bütün maçlar zor, dikkatli olmamız gerekiyor. Önümüzdeki Rizespor maçı, Kayserispor maçı önemli. Bir an önce daha üstüne çıkmamız gerekiyor. Galibiyetler alamadan önce sıkıntılı süreç yasadık. Yavaş yavaş o süreci kapatıyoruz” şeklinde konuştu.

"Beşiktaş ile görüşmem olmadı"

İsminin Beşiktaş ile anılması ile ilgili sorulan soruya Rıza Çalımbay, “Aslında onu pek cevaplamak istemiyorum. Kesinlikle Beşiktaş’tan ne bir teklif geldi ne de bir yöneticiyle görüştüm. Birini aramak, arattırmak gibi bir düşüncem olmadı, bu benim yapım değil. Bir yere geleceksem önümdeki başarılarla, kişilik, karakter veya oynattığımız oyunla gelirim. Benim Beşiktaş ile konuşmam olmadı. Yönetimle başkanla görüşmem olmadı. Tek odaklandığım şey Galatasaray maçı ve bu maçtı. Zor bir süreçten çıktık. Beşiktaş Kulübü benim için çok değerli. Benim futbol hayatım orda başladı ve orda bitti. Antrenörlükte de iyi şeyler yaptım. Teknik direktörlükte ikinci yarı aldım ve Galatasaray’a karşı tek mağlubiyet almıştım. Öyle güzel şekilde bırakmıştım. Şu anda kimseyle ne görüşmem oldu ne de teklif geldi" yanıtını verdi.

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#Rıza Çalımbay#Beşiktaş#Sivasspor

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