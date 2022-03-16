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Son Dakika: Rıza Çalımbay: Altay maçı çok önemli, taraftarlarımızın maça gelmesi lazım

#Rıza Çalımbay#Sivasspor#Altay
Son Dakika: Rıza Çalımbay: Altay maçı çok önemli, taraftarlarımızın maça gelmesi lazım

Demir Grup Sivasspor Teknik Direktörü Rıza Çalımbay, "Bu takım her şeyi yapıyor. Ligdeki konumumuzu daha iyi hale getirmek için Altay maçı çok önemli. Taraftarlarımızın maça gelmesi lazım" dedi.

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Tecrübeli çalıştırıcı, pazar günü oynayacakları Altay maçı öncesi açıklamalarda bulundu.

Ligde geçen hafta Adana Demirspor’u 3-2 yendikleri maçı değerlendiren Çalımbay, "Bütün oyuncularımı tebrik ediyorum. Mükemmel bir maç oynadık. Hiç oyundan kopmadık. Kora kor mücadele oldu, güzel bir lig maçı oynadık. Deplasmanda nasıl oynanması gerekiyorsa öyle oynayarak iyi bir galibiyet aldık. Taraftar desteği ile bize ikinci yarıda büyük baskı kurdular. Buna rağmen takımım maçın başından sonuna kadar oyun olarak, mücadele olarak, pozisyonlar olarak ve attığımız gollerle çok çok iyiydi. Bu atmosferde maç yönetmek de kolay değil. Hakem arkadaşımızı, ekibini ve VAR hakemlerini tebrik ediyorum. Maçı çok iyi şekilde bitirdiler. Bizim için de çok önemli ve kritik bir maçtı" dedi. 

Pazar günü kendi sahalarında oynayacakları Altay maçı için taraftara seslenen Çalımbay, sezonu erken açtıklarını ve sezon içinde sakatlıklar ve hastalıklarla mücadele ettiklerini söyledi.

Hem ligde hem de Türkiye Kupası’nda iyi bir şekilde ilerlemeye çalıştıklarını kaydeden Çalımbay, "Avrupa kupalarında güzel şeyler yaptık. Türkiye Kupası’nda da güzel bir şekilde ilerliyoruz. İnşallah finale kalacağız, ben takımıma yürekten güveniyorum. Bu takım her şeyi yapıyor. Ligdeki konumumuzu daha iyi hale getirmek için Altay maçı çok önemli. Taraftarlarımızın maça gelmesi lazım. Taraftarımız destek vermezse o zaman zor oluyor maçlar. Taraftar, oyuncular için çok büyük motivasyon kaynağı oluyor. Taraftarımızın bu kritik maçlara mutlaka gelmesi gerekiyor. Türkiye Kupası’nda Alanyaspor’u geçtiğimiz taktirde final oynayacağız. Bunların hepsi çok güzel şeyler ama taraftar gelmeden olmaz bunlar. Taraftarların mutlaka bize destek vermesi gerekiyor. Bu takım 2 senedir Avrupa’ya giden bir ekip. Onun için taraftar desteğine ihtiyacımız var. Son oynadığımız maçta bin 200 kişi vardı. Bu Sivas’a yakışmıyor. Bugünden itibaren iyi bir kamuoyu oluşturmak gerekiyor. Kalan maçlarda tribünleri doldurmamız gerekiyor" diye konuştu.

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#Rıza Çalımbay#Sivasspor#Altay

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