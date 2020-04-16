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Futbol
Haber Giriş: 16.04.2020 - 18:51,Son Güncelleme:

Son Dakika | Rıza Çalımbay açıkladı! Mert Hakan ve Emre Kılınç'a teklif...

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Son Dakika | Rıza Çalımbay açıkladı! Mert Hakan ve Emre Kılınç'a teklif...
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Sivasspor ile sezon sonunda sözleşmeleri sona erecek olan ve Galatasaray'ın ilgilendiği Mert Hakan Yandaş ve Emre Kılınç'a Avrupa'dan transfer teklifi var.

Sivasspor Teknik Direktörü Rıza Çalımbay, Galatasaray'ın kadrosuna katmak istediğ belirtilen Mert Hakan Yandaş ve Emre Kılınç hakkında konuştu.

Çalımbay, "Avrupa'dan bir kulüp benimle görüşme yapacaktı. Fakat bu görüşme koronavirüsünden dolayı gerçekleşmedi. Bu görüşme transfer değil, bir reklamla ilgiliydi." dedi.

Avrupa'daki kulüp yetkilileri Emre Kılınç ve Mert Hakan'ın durumunu sordu. Ben bu durumu oyuncularla da paylaştım. Kulüp ismini şu anda söylemem uygun olmaz ama Almanya'dan bir takımdı." ifadelerini kullandı.(Ajansspor)

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