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Futbol
Haber Giriş: 04.06.2021 - 16:29 | Son Güncelleme:

Son dakika: Rıza Çalımbay 1 sezon daha Sivasspor'da!

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Son dakika: Rıza Çalımbay 1 sezon daha Sivasspor'da!

Süper Lig ekibi Sivasspor, teknik direktör Rıza Çalımbay ile gelecek sezon için anlaşmaya varıldığını açıkladı.

Rıza Çalımbay, bir sezon daha Sivasspor'da! Sivasspor'dan yapılan açıklamada Rıza Çalımbay'ın yeni sezonda takımın başında kalacağı ifade edildi.

"Sivas'ın takımı, Sivas'ın antrenörü. Hedefimiz aynı, heyecanımız aynı, umudumuz aynı. Teknik direktörümüz Rıza Çalımbay ile 3. sezonda da yolumuza devam ediyoruz"

Son dakika: Rıza Çalımbay 1 sezon daha Sivassporda

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