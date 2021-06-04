Son dakika: Rıza Çalımbay 1 sezon daha Sivasspor'da!

Rıza Çalımbay, bir sezon daha Sivasspor'da! Sivasspor'dan yapılan açıklamada Rıza Çalımbay'ın yeni sezonda takımın başında kalacağı ifade edildi.

"Sivas'ın takımı, Sivas'ın antrenörü. Hedefimiz aynı, heyecanımız aynı, umudumuz aynı. Teknik direktörümüz Rıza Çalımbay ile 3. sezonda da yolumuza devam ediyoruz"

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