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Son Dakika: Riva'da TFF'ye geçmiş olsun ziyareti! Josef de Souza da binaya geldi...

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#Josef De Souza#TFF#Riva
Oluşturulma Tarihi: Eylül 06, 2022 14:18

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) binasına yapılan silahlı saldırının yankıları sürerken, Kulüpler Birliği, bazı teknik adamlar ve bazı futbolcular bugün TFF yönetimine geçmiş olsun ziyaretinde bulundu.

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Süper Lig kulüplerinden 9 başkan, beraberinde futbolcu ve teknik adamlarla birlikte TFF’nin Riva’daki tesislerine giderek, TFF Başkanı Mehmet Büyükekşi ve yöneticilere yapılan saldırı nedeniyle hem geçmiş olsun dileklerini iletti. Buluşmada futbol ailesinin birlik ve beraberlik içinde olduğunun mesajı verildi.

Toplantıda; Galatasaray Adası’na yapılan saldırı ve Ankaragücü - Beşiktaş maçında sahaya girerek hakemi hedef alan ve kalabalıkta Beşiktaşlı futbolculara tekme atan saldırganın da konusu masaya yatırıldı. Kulüpler Birliği Başkanı Ali Koç’un talebi üzerine Riva’daki geçmiş olsun ziyaretinden sonra kulüplerin toplantı yapması da bekleniyor.

Şu ana kadar TFF’ye Ali Koç, Başakşehir Asbaşkanı Mustafa Saral, Galatasaraylı yönetici Erden Timur, İstanbulspor Başkanı Ecmel Sarıalioğlu, Ankaragücü teknik direktörü Ömer Erdoğan, Kasımpaşa teknik direktörü Şenol Can, Antalyaspor teknik sorumlusu Nuri Şahin, İstanbulspor kaptanı İbrahim Yılmaz’ın geldikleri ve tüm heyetin toplanmasıyla toplantının 14.00’te başladığı belirtildi.

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JOSEF DE SOUZA TFF BİNASINDA

Öte yandan MKE Ankaragücü maçında sahaya giren taraftara şiddet uyguladığı gerekçesiyle kırmızı kart gören Josef de Souza da TFF binasına geldi.

Beşiktaşlı futbolcu Josef de Souza da TFF'ye geçmiş olsun ziyaretine giden isimler arasındaTürkiye Futbol Federasyonu'na gerçekleştirilen silahlı saldırı sebebiyle, kulüp başkanları, bazı futbolcular ve bazı teknik direktörler TFF yönetimine geçmiş olsun ziyaretinde bulundu. Ziyarete giden isimler arasında Beşiktaşlı futbolcu Josef de Souza da yer aldı.
daha fazla video içinBeşiktaşlı futbolcu Josef de Souza da TFF'ye geçmiş olsun ziyaretine giden isimler arasında
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#Josef De Souza#TFF#Riva

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