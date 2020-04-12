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Futbol
AA
Haber Giriş: 12.04.2020 - 09:49,Son Güncelleme:

Son dakika: Rigobert Song Corona virüsü sebebiyle karantinaya alındı!

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Son dakika: Rigobert Song Corona virüsü sebebiyle karantinaya alındı!
Rigobert Song - 32 - Bedelsiz
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Bir dönem Galatasaray ve Trabzonspor formaları giyen Kamerunlu eski yıldız futbolcu Rigobert Song, ülkesinde yeni tip Corona virüsü (Covid-19) nedeniyle karantinaya alındı.

Kamerun basınındaki haberlere göre, 30 Mart'ta özel izinli uçuşla Fransa'dan ülkesine dönen Song, Kovid-19'lu kişilerle temasta bulunduğu şüphesiyle başkent Younde'deki bir otelde 14 günlüğüne gözetim altında tutuluyor.

Song, karantina süresince Kovid-19 pozitif çıkmazsa gelecek hafta içinde ailesinin yanına dönebilecek.

Türkiye'de Galatasaray ve Trabzonspor'da top koşturduktan sonra futbolu bırakan Song, Kamerun Milli Takımı ve 23 yaş altı takımının teknik direktörlüğünü yapmıştı.

Son dakika: Rigobert Song Corona virüsü sebebiyle karantinaya alındı

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