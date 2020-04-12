Son dakika: Rigobert Song Corona virüsü sebebiyle karantinaya alındı!
Bir dönem Galatasaray ve Trabzonspor formaları giyen Kamerunlu eski yıldız futbolcu Rigobert Song, ülkesinde yeni tip Corona virüsü (Covid-19) nedeniyle karantinaya alındı.
Kamerun basınındaki haberlere göre, 30 Mart'ta özel izinli uçuşla Fransa'dan ülkesine dönen Song, Kovid-19'lu kişilerle temasta bulunduğu şüphesiyle başkent Younde'deki bir otelde 14 günlüğüne gözetim altında tutuluyor.
Song, karantina süresince Kovid-19 pozitif çıkmazsa gelecek hafta içinde ailesinin yanına dönebilecek.
Türkiye'de Galatasaray ve Trabzonspor'da top koşturduktan sonra futbolu bırakan Song, Kamerun Milli Takımı ve 23 yaş altı takımının teknik direktörlüğünü yapmıştı.
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