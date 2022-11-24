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Son Dakika: Rıdvan Yılmaz'dan transfer açıklaması! Galatasaray ve Beşiktaş iddiaları...

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#Transfer#Rıdvan Yılmaz#Galatasaray
Son Dakika: Rıdvan Yılmazdan transfer açıklaması Galatasaray ve Beşiktaş iddiaları...
Oluşturulma Tarihi: Kasım 24, 2022 13:19

Yaz transfer döneminde Beşiktaş'tan Rangers'a transfer olan Rıdvan Yılmaz ile ilgili flaş gelişmeler yaşanıyor... Galatasaray ve Beşiktaş'ın devre arasında kadrosuna katmak istediği milli sol bek, transfer iddialarına açıklık getirdi.

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Yaz transfer döneminde bonuslar dahil 6.5 milyon Euro'ya Beşiktaş'tan Rangers'a transfer olan Rıdvan Yılmaz'ın adı yeniden Türk takımlarıyla anılmaya başlanmıştı.

G.SARAY VE BEŞİKTAŞ DEVREDE

İskoçya'da yeteri kadar şans bulamayan 21 yaşındaki milli futbolcu için Galatasaray'ın devre arasında girişimde bulunacağı, sol beke takviyeyi gündemine alan Beşiktaş'ın da eski oyuncusunu yarım sezon kiralayabileceği konuşuluyordu.

DÖNMEYE NİYETİ YOK

Sabah'ın haberin göre; genç oyuncunun ajandasında geri dönmek yok. Avrupa hayalini gerçekleştiren ve peşinden gitmekte kararlı olan Rıdvan, planlamasını da buna göre yaptı.

Milli futbolcunun çıkan haberler sonrası yakın çevresine, "En az 28-29 yaşına kadar Avrupa'da üst seviye liglerde oynayıp kendimi göstermek istiyorum, geri dönmeye niyetim yok" dediği kaydedildi. Rıdvan, bu sözleriyle Türkiye'ye dönüş kapılarını kapattı.

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BEYAZ SAYFA AÇACAK

Sakatlığı bulunan genç sol bek, öncesinde 11'de çıktığı Dundee United maçında iyi performans sergilemiş ve İskoç basınından da olumlu tepkiler almıştı. Uyluk bölgesinde problem yaşayan ve mini bir operasyon geçiren Rıdvan'ın Ocak ayında sahalara dönebileceği kaydedildi.

21 yaşındaki futbolcunun, teknik adam değişikliğine giden Rangers'ta takımın başına geçecek yeni hocasından formayı kaparak beyaz sayfa açmak istediği belirtildi.

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#Transfer#Rıdvan Yılmaz#Galatasaray

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