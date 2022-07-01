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Son dakika: Rıdvan Yılmaz için Tottenham devrede! Frankfurt olmayınca...

#Transfer#Rıdvan Yılmaz#Tottenham
Son dakika: Rıdvan Yılmaz için Tottenham devrede Frankfurt olmayınca...

Beşiktaş'ın öz kaynak yıldızlarından biri olan Rıdvan Yılmaz'ın Einstracht Frankfurt'a transferinde pürüz çıkmasının ardından genç sol bek için Premier Lig devinin devreye girdiği belirtildi.

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Beşiktaş altyapısından yetişen ve son 2 yılda büyük bir çıkış yakalayan Rıdvan Yılmaz için Eintracht Frankfurt ile anlaşmaya varılmıştı. Beşiktaş ile Alman kulübü arasındaki görüşmelerde bonservis bedelinin ödeme takvimi konusunda sorun çıkınca transfer tıkanmış ve Rıdvan Frankfurt'a imza atamamıştı.

TOTTENHAM DEVREYE GİRDİ

Fanatik'in haberine göre Rıdvan Yılmaz'a daha önce de ilgisi olan Tottenham, Frankfurt görüşmelerinin olumsuz seyretmesiyle transfer için yeniden devreye girdi.

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Geçen sezonun sonlarına doğru genç yıldızı takip etmek için İstanbul’a temsilci gönderdiği bilinen Premier Lig devinde İtalyan teknik direktör Antonio Conte’nin Rıdvan’ın transferine onay verdiği kaydedildi.

LARIN PREMIER LİG YOLCUSU

Beşiktaş'ın 2020/21 sezonundaki şampiyonluğunda büyük pay sahibi olan, geride kalan sezon performansı düşük kalan Kanadalı golcü Cyle Larin, sözleşmesi sona erdiği için serbest kaldı. Beşiktaş ile yapılan sözleşme yenileme görüşmelerinde 1.75 milyon euro teklifi kabul etmeyen ve 2.5 milyon euro isteyen Larin ile yol ayrımına gidilmişti.

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27 yaşındaki Kanadalı oyuncunun 23 yıl sonra Premier Lig'e dönen Nottingham Forest ile anlaşmaya vardığı iddia edildi.

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#Transfer#Rıdvan Yılmaz#Tottenham

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