Son Dakika: Rıdvan Yılmaz için Torino'dan Beşiktaş'a yeni teklif!

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Eintracht Frankfurt'a transferi bir türlü gerçekleşmeyen Beşiktaş'ın genç futbolcusu Rıdvan Yılmaz için flaş bir gelişme yaşandı.

İtalya basınında yer alan habere göre; Torino, Beşiktaş'ın sol beki Rıdvan Yılmaz için yeniden devreye girdi.

Haberde; Torino Sportif direktörü Davide Vagnati'nin önderliğinde Beşiktaş'a 5 milyon euroyu aşan bir teklif yapılmaya hazırlanıyor.

Rıdvan için Eintracht Frankfurt ile anılmış hatta transfer son aşamaya kadar gelmişti. Ancak genç futbolcunun transferi son anda gerçekleşmemişti.

Siyah-beyazlılarla 2023 yılına kadar sözleşmesi bulunan Rıdvan Yılmaz geçtiğimiz sezon, 33 maçta forma giydi ve 3 gol, 4 asistlik skor katkısı sağladı.