Son Dakika: Rıdvan Yılmaz için kıran kırana pazarlık! Beşiktaş'a son teklif...

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İtalya Serie A ekiplerinden Torino’nun, Beşiktaşlı Rıdvan Yılmaz konusunda ısrarı sürüyor. Siyah beyazlılarda son iki sezondaki performansıyla büyük beğeni toplayan ve A Milli Takım’a kadar yükselen Rıdvan için İtalya ekibi ilk etapta 4 milyon Euro’luk bir teklifte bulunmuştu.

Tuttosport’un haberine göre Beşiktaş Kulübü bu rakamı düşük bulup reddedince bordo beyazlılar teklifi 5 milyon Euro’ya çıkardı. Beşiktaş’ın 21 yaşındaki sol bek Rıdvan Yılmaz için 7 milyon Euro’luk bonservis bedelinde ısrarcı olduğu ancak pazarlık masasından da hemen kalkmak istemediği ve taraflar arasında yapılan görüşmelerin olumlu yönde ilerlediği kaydedildi.

FRANKFURT ZORLUYOR

Torino teklif yükseltmesinin ardından Alman ekibi Frankfurt da Rıdvan Yılmaz için yeni teklif sunmaya hazırlanıyor.

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Bundesliga temsilcisinin, bonuslar haricinde de İtalyanların 5 milyon Euro’luk önerisinin üzerine çıkacağı ifade edilirken, bununla beraber sözleşmeye sonraki satıştan pay maddesinin de yer alacağı bir öneri ile siyah beyazlıların kapısını çalacakları bildirildi.