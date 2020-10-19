Son dakika | Rıdvan Dilmen'den penaltı yorumu! "Ben vermem"

NTV'de Süper Lig'in 5. haftasında oynanan Galatasaray - Alanyaspor maçını yorumlayan Dilmen, konuk ekibin penaltı beklediği pozisyonu değerlendirdi.

Maçın ilk 45 dakikasını yorumlayan Dilmen, "Alanya çok rahat geliyor. Maç 11'e 11 oynansa üç ihtimalli görünüyordu. Şimdi yine ortada görüyorum. Donk'u oyuna alır diye düşünüyorum Fatih hoca. Taylan'a çok yük biner. Marcao'nun da sarı kartı var. O da sürekli el kol oynayan bir oyuncu çünkü. Marcao, yenilen frikik golünde o faulleri çok yapıyor." dedi.

"PENALTI VERMEM"

Alanyaspor'un ilk yarıda beklediği penaltı pozisyonunu da değerlendiren Dilmen, "Galatasaray'ın en iyi tarafı kulübesi. 3-4 banko oynayabilen oyuncusu kenarda duruyor. Alanya'nın penaltı beklediği pozisyonda ben vermem. Diğer ele çarpsa penaltı ama verilmemesi doğru karar. Etebo'nun iki sarısı doğru. Galatasaray'ın penaltısı da doğru karar." ifadelerini kullandı.