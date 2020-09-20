MENÜ EKSTRA
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerSpor Haberleri Futbol HaberleriSon Dakika | Rıdvan Dilmen'den canlı yayında tepki: 'İspat edemiyorsanız...'
GeriFutbol Son Dakika | Rıdvan Dilmen'den canlı yayında tepki: 'İspat edemiyorsanız...'
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Hürriyet
Sıradaki Haber

Futbol
Haber Giriş: 20.09.2020 - 20:15 | Son Güncelleme:

Son Dakika | Rıdvan Dilmen'den canlı yayında tepki: 'İspat edemiyorsanız...'

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Son Dakika | Rıdvan Dilmen'den canlı yayında tepki: 'İspat edemiyorsanız...'
Abone Olgoogle-news

Ünlü spor yorumcusu Rıdvan Dilmen, sezon başından itibaren ortaya çıkan MHK iddiaları hakkında önemli açıklamalar yaptı.

Futbol yorumcusu Rıdvan Dilmen, Başakşehir-Galatasaray maçının devre arasında NTV'de çarpıcı yorumlarda bulundu.

Galatasaray'ın kazandığı penaltıyı değerlendiren Dilmen, "Penaltı pozisyonunu konuşalım? Geçen hafta Fenerbahçe maçında şunu dedim; oyun kuralları penaltı diyor ama ben penaltı vermem" dedi.

MHK'yı kendi atadığı iddialarına yanıt veren Rıdvan Dilmen, "Yandan dolaşmayın, direkt söyleyin. Rıdvan Dilmen MHK başkanını getirdi diyorsunuz ya. Erman hoca da dahil. Bunu ispat edin. Rıdvan Dilmen, MHK Başkanını şöyle getirdi deyin! İspat edemiyorsanız yalancısınız" şeklinde konuştu.

False
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Haber Yorumlarını Göster
Haber Yorumlarını Gizle