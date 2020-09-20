Son Dakika | Rıdvan Dilmen'den canlı yayında tepki: 'İspat edemiyorsanız...'

Futbol yorumcusu Rıdvan Dilmen, Başakşehir-Galatasaray maçının devre arasında NTV'de çarpıcı yorumlarda bulundu.

Galatasaray'ın kazandığı penaltıyı değerlendiren Dilmen, "Penaltı pozisyonunu konuşalım? Geçen hafta Fenerbahçe maçında şunu dedim; oyun kuralları penaltı diyor ama ben penaltı vermem" dedi.

MHK'yı kendi atadığı iddialarına yanıt veren Rıdvan Dilmen, "Yandan dolaşmayın, direkt söyleyin. Rıdvan Dilmen MHK başkanını getirdi diyorsunuz ya. Erman hoca da dahil. Bunu ispat edin. Rıdvan Dilmen, MHK Başkanını şöyle getirdi deyin! İspat edemiyorsanız yalancısınız" şeklinde konuştu.