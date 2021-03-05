Son Dakika: Rıdvan Dilmen yorumculuğu bıraktı, NTV'ye veda etti

Eski futbolcu yorumcu Rıdvan Dilmen, yorumculuk görevini bıraktığını sosyal medya hesabından açıkladı. Dilmen, "Yakın zamanda; bana ve aileme yapılan iftira dolu bu kampanyanın aktörlerini, asıl amaçlarının şahsım üzerinden halkı kin ve nefretle kutuplaştırmak olduğunu, tetikçilerini ve azmettiricilerini bilgi ve belgelerle tek tek ifşa edeceğimden kimsenin şüphesi olmasın." ifadelerini de kullandı.



Dilmen'in sosyal medya hesabından yaptığı ayrılık açıklaması şöyle;

43 yıl önce lisanslı futbolcu olarak girdiğim Türk Futbol Ailesine; onurumla, şerefimle, namusumla hizmet ettiğim Milli Futbolcu - Teknik Direktör - Futbol yorumcusu olarak yürüttüğüm süreci bugün itibariyle sonlandırıyorum. Vicdanen çok rahatım. Hiçbir şahıs, camia ve kurumla ilgili asla saygısızlığım olmadı. Ancak son dönemde organize bir şekilde hedef gösterilerek bana ve aileme yaşatılan üzüntüyü, iftiraları başkaları gibi kabul etmem mümkün değildir. Şimdiye kadar olduğu gibi; rahmetli babamın ve annemin bana bıraktığı en anlamlı miras olan DİLMEN soyadını Rabbim izin verdiği sürece onurumla taşımaya devam edeceğim. Doğuş Grubu Sayın Başkanı Ferit Şahenk Beye ve NTV ailesine teşekkür ederim. Tüm izleyicilerimize minnettarım. Yakın zamanda; bana ve aileme yapılan iftira dolu bu kampanyanın aktörlerini, asıl amaçlarının şahsım üzerinden halkı kin ve nefretle kutuplaştırmak olduğunu, tetikçilerini ve azmettiricilerini bilgi ve belgelerle tek tek ifşa edeceğimden kimsenin şüphesi olmasın. Sevgi ve saygılarımla Rıdvan Dilmen.

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