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Futbol
Haber Giriş: 09.06.2020 - 20:25,Son Güncelleme:

Son Dakika | Ricardo Quaresma'dan Beşiktaş için transfer açıklaması!

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Son Dakika | Ricardo Quaresma'dan Beşiktaş için transfer açıklaması!
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Kasımpaşa forması giyen Ricardo Quaresma, Beşiktaş'a dönmek için siyah beyazlı kulüp ile görüşme yaptığı iddialarına cevap verdi.

Beşiktaş'a dönmek istediği iddia edilen Kasımpaşa'nın Portekizli yıldızı Ricardo Quaresma'dan transfer açıklaması geldi.

Ricardo Quaresma, Beşiktaş’a dönmek için yönetimle görüşme gerçekleştirdiği yönündeki iddialar üzerine bir açıklama yaptı.

Portekiz yıldız futbolcu, ''Beşiktaş'a ve taraftarlarına duyduğum sevgi ve saygı çok açık ve her zaman yanımda olduklarını biliyorum. Kulüplerin ve oyuncu temsilcilerin özel olarak konuşmaları doğaldır ancak, şahsen Beşiktaş'a olası geri dönüş için kimseyle görüşmedim'' sözlerini kullandı.

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