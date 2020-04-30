MENÜ
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
Haberler Spor Haberleri Futbol HaberleriSon Dakika | Ricardo Quaresma imzayı atıyor!
GeriFutbol Son Dakika | Ricardo Quaresma imzayı atıyor!
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Sıradaki Haber

Futbol
Haber Giriş: 30.04.2020 - 08:35,Son Güncelleme:

Son Dakika | Ricardo Quaresma imzayı atıyor!

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Son Dakika | Ricardo Quaresma imzayı atıyor!
Abone Olgoogle-news

Sezon başında Beşiktaş’tan Kasımpaşa’ya transfer olan Ricardo Quaresma, mevcut sözleşmesi ve 1 yıl uzatma opsiyonu hakkında konuştu.

Ricardo Quaresma, Porto'ya dönüp kariyerini ülkesinde noktalamak istediğini açıkladı.

Tecrübeli futbolcu, “Porto’ya dönmek ve kariyerimi orada bitirmek istiyorum ancak, buna tek başıma karar veremem... Kasımpaşa ile bu konuda bir görüşme yaptıktan sonra durumu netleştirebilirim. Ne olacağını zaman gösterecek”  dedi.

Quaresma'nın İstanbul ekibiyle anlaşma yoluna gidip Porto'ya imza atması bekleniyor.

False
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Haber Yorumlarını Göster
Haber Yorumlarını Gizle