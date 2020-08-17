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GeriFutbol Son Dakika | Ricardo Quaresma, Altay ile transfer görüşmesinde anlaşma sağladı!
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Haber Giriş: 17.08.2020 - 18:19,Son Güncelleme:

Son Dakika | Ricardo Quaresma, Altay ile transfer görüşmesinde anlaşma sağladı!

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Son Dakika | Ricardo Quaresma, Altay ile transfer görüşmesinde anlaşma sağladı!
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Son olarak Kasımpaşa forması giyen Portekizli yıldız futbolcu Ricardo Quaresma, TFF 1. Lig ekibi Altay ile yaptığı ilk görüşmede anlaşmaya vardı.

Spor Arena Özel | Ricardo Quaresma'nın yeni takımı belli oluyor! Altay Futbol Şube Sorumlusu Hilmi Bozok, Portekizli futbolcuyla yaptığı telefon konuşmasının ardından yıldız futbolcuyu İzmir'e davet etmişti.

Altay ile transfer görüşmesi yapan Quaresma, Ege ekibi ile 750 bin euroya el sıkıştı. İzmir'de oynama fikrine sıcak bakan Portekizli futbolcunun yarın İzmir'de olması bekleniyor.

UÇAK BİLETİ BİLE ALINDI

Altay ile Quaresma arasında yapılan ilk görüşmenin olumlu geçtiği, Altay'ın 36 yaşındaki futbolcu için uçak bileti aldığı belirtildi.

Son Dakika | Ricardo Quaresma, Altay ile transfer görüşmesinde anlaşma sağladı

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