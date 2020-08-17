Son Dakika | Ricardo Quaresma, Altay ile transfer görüşmesinde anlaşma sağladı!

Spor Arena Özel | Ricardo Quaresma'nın yeni takımı belli oluyor! Altay Futbol Şube Sorumlusu Hilmi Bozok, Portekizli futbolcuyla yaptığı telefon konuşmasının ardından yıldız futbolcuyu İzmir'e davet etmişti.

Altay ile transfer görüşmesi yapan Quaresma, Ege ekibi ile 750 bin euroya el sıkıştı. İzmir'de oynama fikrine sıcak bakan Portekizli futbolcunun yarın İzmir'de olması bekleniyor.

UÇAK BİLETİ BİLE ALINDI

Altay ile Quaresma arasında yapılan ilk görüşmenin olumlu geçtiği, Altay'ın 36 yaşındaki futbolcu için uçak bileti aldığı belirtildi.

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