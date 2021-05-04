MENÜ EKSTRA
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerSpor Haberleri Futbol HaberleriSon Dakika: Ricardo Gomes Yılmaz Vural'a cevap verdi! Neden oyuna girmedi?
GeriFutbol Son Dakika: Ricardo Gomes Yılmaz Vural'a cevap verdi! Neden oyuna girmedi?
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Futbol
Haber Giriş: 04.05.2021 - 16:00 | Son Güncelleme:

Son Dakika: Ricardo Gomes Yılmaz Vural'a cevap verdi! Neden oyuna girmedi?

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi

BB Erzurumspor forması giyen Ricardo Gomes, Fenerbahçe maçında oyuna girmeyi reddetmesi hakkında açıklama yaptı ve teknik direktör Yılmaz Vural'ın kendisini hedef alan açıklamalarına cevap verdi.

Spor Toto Süper Lig ekiplerinden BB Erzurumspor forması giyen Ricardo Gomes, Fenerbahçe maçında yaşanan olaylar ve teknik direktör Yılmaz Vural'ın kendisi hakkında yaptığı açıklamalarda dair konuştu.

Ricardo Gomes, 4 aydan fazla süredir maaş almadığını açıklarken kulübü FIFA'ya şikayet ettiği yönündeki iddiaları yalanladı. Yeşil Burun Adalı oyuncu ayrıca oyuna girmek üzere hazırlanırken Yılmaz Vural'ın değişiklik düşünmediği için kendisine "ihtiyaç yok" dediğini öne sürdü.

Son Dakika: Mehmet Özdilekten Novikovas ve Ricardo Gomes açıklaması
Son Dakika: Mehmet Özdilek'ten Novikovas ve Ricardo Gomes açıklaması!
Yılmaz Vuraldan veryansın
Yılmaz Vural'dan veryansın!

"Kulübü FIFA'ya şikayet ettiğim haberleri asılsızdır. 4 aydan fazla bir süredir maaş almadım. Oyuna girmek için bana bilgi verildiğinde hemen hazırlandım. O sırada hoca geldi ve seni seviyorum gibi şeyler söyledi. Futbol oynamam için bunu söylemene gerek yok. "Tam oyuna gireceğim sırada gelip değişiklik düşünmüyorum, ihtiyaç yok dedi. Sonrasında hazırlanmayı bıraktım. Parayı sorun ediyormuşum gibi lanse edilmek benim için kabul edilebilir bir durum değil."

Son Dakika: Ricardo Gomes Yılmaz Vurala cevap verdi Neden oyuna girmedi

100 TL oyna, 100 TL kazan! Yeni üyelere özel, hemen Misli.com'a üye ol...

False
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi