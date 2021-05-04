Son Dakika: Ricardo Gomes Yılmaz Vural'a cevap verdi! Neden oyuna girmedi?

Spor Toto Süper Lig ekiplerinden BB Erzurumspor forması giyen Ricardo Gomes, Fenerbahçe maçında yaşanan olaylar ve teknik direktör Yılmaz Vural'ın kendisi hakkında yaptığı açıklamalarda dair konuştu.

Ricardo Gomes, 4 aydan fazla süredir maaş almadığını açıklarken kulübü FIFA'ya şikayet ettiği yönündeki iddiaları yalanladı. Yeşil Burun Adalı oyuncu ayrıca oyuna girmek üzere hazırlanırken Yılmaz Vural'ın değişiklik düşünmediği için kendisine "ihtiyaç yok" dediğini öne sürdü.

"Kulübü FIFA'ya şikayet ettiğim haberleri asılsızdır. 4 aydan fazla bir süredir maaş almadım. Oyuna girmek için bana bilgi verildiğinde hemen hazırlandım. O sırada hoca geldi ve seni seviyorum gibi şeyler söyledi. Futbol oynamam için bunu söylemene gerek yok. "Tam oyuna gireceğim sırada gelip değişiklik düşünmüyorum, ihtiyaç yok dedi. Sonrasında hazırlanmayı bıraktım. Parayı sorun ediyormuşum gibi lanse edilmek benim için kabul edilebilir bir durum değil."

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