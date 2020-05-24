Son Dakika | Ricardinho'dan flaş itiraf: "Beşiktaş, benden önce Alex de Souza'ya teklif yaptı"
Beşiktaş'ın eski yıldızı Ricardinho, transfer süreci hakkında çarpıcı açıklamalarda bulundu.
Beşiktaş'a 2007-2008 sezonunda transfer olan Ricardinho, çarpıcı itiraflarda bulundu.
Brezilyalı yıldız, siyah-beyazlı kulübün kendisinden önce Alex'e teklif yaptığını söyledi.
Ricardinho, "Benden önce Alex'e teklif yapmışlar. Ancak transferi gerçekleşmeyince menajerimle temas kurmuşlar. Menajerimin bana anlattığı kadarıyla 'Alex'i milli takımdan kesen adamı istiyoruz' demişler. 30 yaşına gelmiştim" şeklinde konuştu.
Alex, 2006-2007 sezonu sonunda Fenerbahçe ile sözleşme uzatmıştı.
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