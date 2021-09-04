Son Dakika: Ribery'nin yeni takımı belli oluyor! VavaCars Fatih Karagümrük de ilgilenmişti ancak...
Son dakika... Bir dönem Galatasaray forması da giyen tecrübeli Fransız futbolcu Franck Ribery, yeni takımına imza atmak üzere. Süper Lig ekibi VavaCars Fatih Karagümrük'ün de ilgilendiği Ribery, son prosedürlerin tamamlanmasının ardından Serie A ekibine transfer olacak.
Spor Arena Dış Haber - Fiorentina ile sözleşmesi sona eren ve Süper Lig ekiplerinden VavaCars Fatih Karagümrük'ün ilgilendiği iddia edilen Franck Ribery'nin yeni takımı belli oluyor.
38 yaşındaki tecrübeli futbolcuya VavaCars Fatih Karagümrük dışında Serie A ekibi Verona'nın talip olduğu ancak transferi gerçekleştiremediği belirtilmişti.
SportItalia'nın haberine göre Fransız yıldız, Serie A'nın yeni ekibi Salernitana ile sözleşme imzalamak üzere. Ribery ile Salernitana arasında son görüşmelerin yapıldığı ve kısa sürede imzaların atılacağı kaydedildi.
Fiorentina formasıyla 2 yılda 51 maça çıkan Ribery, 5 gol atıp 10 da asist yapmıştı.
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