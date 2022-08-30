Hürriyet Arama×
E-bültenlerGünlük Egazete© Copyright 2022 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
FUTBOLPUAN DURUMUFİKSTÜRBASKETBOLVOLEYBOLTENİSMOTOR SPORLARIVİDEOLARE SPORYAZARLAR
Hürriyet Arama
HABERLERSpor Arena HaberleriFutbol Haberleri

Son dakika: Rezerv Lig 4 haftada çöktü! Kulüplere yazı gönderildi...

Güncelleme Tarihi:

#Rezerv Lig#Futbol#TFF
Son dakika: Rezerv Lig 4 haftada çöktü Kulüplere yazı gönderildi...
Oluşturulma Tarihi: Ağustos 30, 2022 07:00

Kulüplerin ısrarlı talebiyle hayata geçirilen lig iptal edilmek üzere. Kulüpler Birliği Başkanı Ali Koç, tüm kulüplere yazı göndererek, “Rezerv Lig’in iptaline ilişkin görüşlerinizi acilen bildirin” dedi.

Haberin Devamı

Fenerbahçe ve Trabzonspor’un başını çektiği bazı kulüplerin ısrarlı talebi üzerine TFF tarafından başlatılan ve 4 haftası oynanan Rezerv Lig iptal edilmek üzere...

Kulüpler Birliği Başkanı Ali Koç tüm kulüp başkanlarına birer yazı göndererek, “Kulüpler Birliği’nin 24 Ağustos’ta yaptığı toplantıda, finansal ve lojistik problemlerden dolayı Rezerv Lig’in yeniden değerlendirilmesi talep edilmiştir. Tüm kulüplerin görüşüne başvurulmak suretiyle, 3’te 2 çoğunluk sağlandığı takdirde Rezerv Lig uygulamasının iptal edilmesi için TFF’ye başvuruda bulunulacaktır. Bu doğrultudaki görüşünüzün ivedilikle tarafımıza bildirilmesini rica ederiz” denildi.

Gözden Kaçmasın

Beşiktaş - Sivasspor maçına Muleka ve Weghorst damgası Dele Alli de beğeni topladı...Beşiktaş - Sivasspor maçına Muleka ve Weghorst damgası! Dele Alli de beğeni topladı...Haberi görüntüle
Haberle ilgili daha fazlası:
#Rezerv Lig#Futbol#TFF

BAKMADAN GEÇME!

Gallerin efsane kasaba takımının film gibi hikayesi İki ünlü aktör Wrexhamı nasıl değiştirdi

Galler'in efsane kasaba takımının film gibi hikayesi! İki ünlü aktör Wrexham'ı nasıl değiştirdi?

#Wrexham
Dünyaya yeniden umut olacak aşıda beklenen haber geldi

Dünyaya yeniden umut olacak aşıda beklenen haber geldi!

#Koronavirüs
Son dakika: Meteorolojiden yeni hava durumu raporu İstanbula sağanak uyarısı

Son dakika: Meteoroloji'den yeni hava durumu raporu! İstanbul'a sağanak uyarısı

#Meteoroloji

BAKMADAN GEÇME!

Gallerin efsane kasaba takımının film gibi hikayesi İki ünlü aktör Wrexhamı nasıl değiştirdi

Galler'in efsane kasaba takımının film gibi hikayesi! İki ünlü aktör Wrexham'ı nasıl değiştirdi?

#Wrexham
Dünyaya yeniden umut olacak aşıda beklenen haber geldi

Dünyaya yeniden umut olacak aşıda beklenen haber geldi!

#Koronavirüs
Son dakika: Meteorolojiden yeni hava durumu raporu İstanbula sağanak uyarısı

Son dakika: Meteoroloji'den yeni hava durumu raporu! İstanbul'a sağanak uyarısı

#Meteoroloji