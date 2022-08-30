Son dakika: Rezerv Lig 4 haftada çöktü! Kulüplere yazı gönderildi...

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Fenerbahçe ve Trabzonspor’un başını çektiği bazı kulüplerin ısrarlı talebi üzerine TFF tarafından başlatılan ve 4 haftası oynanan Rezerv Lig iptal edilmek üzere...

Kulüpler Birliği Başkanı Ali Koç tüm kulüp başkanlarına birer yazı göndererek, “Kulüpler Birliği’nin 24 Ağustos’ta yaptığı toplantıda, finansal ve lojistik problemlerden dolayı Rezerv Lig’in yeniden değerlendirilmesi talep edilmiştir. Tüm kulüplerin görüşüne başvurulmak suretiyle, 3’te 2 çoğunluk sağlandığı takdirde Rezerv Lig uygulamasının iptal edilmesi için TFF’ye başvuruda bulunulacaktır. Bu doğrultudaki görüşünüzün ivedilikle tarafımıza bildirilmesini rica ederiz” denildi.