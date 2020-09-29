Son dakika | Rennes, Uğurcan Çakır yerine Alfred Gomis'i aldı | Trabzonspor transfer haberleri
Fransa Ligue 1 kulüplerinden Rennes, Uğurcan Çakır'ın bitiremeyince yerine Dijon'un 27 yaşındaki kalecisi Alfred Gomis'i kadrosuna kattı. Rennes, Senegalli eldiven için Dijon'a 16 milyon Euro ödeyecek.
Trabzonspor'un milli kalecisi Uğurcan Çakır için de 12 milyon Euro ve 3 milyon Euro bonus teklifinde bulunan Rennes, farklı menajerlerin devreye girmesi nedeniyle bu transferden vazgeçerek Gomis'i renklerine bağlamaya karar verdi.
Rennes için sağlık kontrolünden geçen Gomis'in resmi sözleşmeye imza atması bekleniyor.
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