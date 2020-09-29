MENÜ EKSTRA
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerSpor Haberleri Futbol HaberleriSon dakika | Rennes, Uğurcan Çakır yerine Alfred Gomis'i aldı | Trabzonspor transfer haberleri
GeriFutbol Son dakika | Rennes, Uğurcan Çakır yerine Alfred Gomis'i aldı | Trabzonspor transfer haberleri
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Hürriyet
Sıradaki Haber

Futbol
DHA
Haber Giriş: 29.09.2020 - 14:25 | Son Güncelleme:

Son dakika | Rennes, Uğurcan Çakır yerine Alfred Gomis'i aldı | Trabzonspor transfer haberleri

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi

Fransa Ligue 1 kulüplerinden Rennes, Uğurcan Çakır'ın bitiremeyince yerine Dijon'un 27 yaşındaki kalecisi Alfred Gomis'i kadrosuna kattı. Rennes, Senegalli eldiven için Dijon'a 16 milyon Euro ödeyecek.

7
  • Trabzonspor 2020-2021 sezonu transferleri
  • Trabzonspor 2020-2021 sezonu transferleri
  • Trabzonspor 2020-2021 sezonu transferleri
  • Trabzonspor 2020-2021 sezonu transferleri
Haberle ilgili daha fazla fotoğraf için galeriyi ziyaret edin.

Trabzonspor'un milli kalecisi Uğurcan Çakır için de 12 milyon Euro ve 3 milyon Euro bonus teklifinde bulunan Rennes, farklı menajerlerin devreye girmesi nedeniyle bu transferden vazgeçerek Gomis'i renklerine bağlamaya karar verdi.

Rennes için sağlık kontrolünden geçen Gomis'in resmi sözleşmeye imza atması bekleniyor.

Son dakika | Rennes, Uğurcan Çakır yerine Alfred Gomisi aldı | Trabzonspor transfer haberleri

Kaybeden tüm kuponlarına %3'e varan iade sadece Misli.com'da, hemen katıl!

False
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Haber Yorumlarını Göster
Haber Yorumlarını Gizle