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Son Dakika: Red Bull'dan Max Verstappen'e yeni sözleşme!

#Max Verstappen#Red Bull#Formula 1
Son Dakika: Red Bulldan Max Verstappene yeni sözleşme

Red Bull, Max Verstappen ile 2028 yılına kadar sözleşme imzaladığını açıkladı. Hollandalı pilotun senelik 50 milyon dolar ile tarihin en fazla kazanan pilotu olacağı kaydedildi.

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Formula 1 takımlarından Red Bull, son dünya şampiyonu Max Verstappen ile 2028 yılına kadar sözleşme imzaladığını duyurdu.

Konuyla ilgili açıklamalarda bulunan Hollandalı pilot, "Bu takımı seviyorum ve uzun süredir sürdürdüğümüz bu muhteşem yolculuğa devam etmekten çok mutluyum. Şimdiye kadar birlikte çok şey başardık ama kesinlikle işimiz bitmedi." dedi.

TARİHİN EN PAHALI KONTRATI

Max Verstappen yeni kontratı kapsamında senelik 50 milyon dolar kazanması bekleniyor.

Rakamın resmen teyit edilmesi durumunda bu sözleşme, Formula 1 tarihinin en büyük kontratı olacak.

HAMILTON SENELİK YAKLAŞIK 40 MİLYON DOLAR KAZANIYOR

Sezon başına 40 milyon dolar kazanan Lewis Hamilton'un ise gelecek yıl sona erecek 80 milyon dolarlık iki yıllık kontratı bulunuyor.

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#Max Verstappen#Red Bull#Formula 1

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